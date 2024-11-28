網上熱話｜皇崗搭「紅的」被拒載事件　的士站疑加告示牌稱「紅的」可前往任何地區(有片)

照片顯示福田皇崗口岸的士站新加了一個牌子，明確指明「紅的」可以前往各地。(網上圖片)

告示牌指市區的士可前往香港任何地區

該照片在LIHKG討論區上載，發帖網民表示「福田口岸的士站加左個牌，講到明紅的邊到都要去」。照片中可見告示牌明確寫著「市區的士可前往香港任何地區(大嶼山南部除外)，包括香港國際機場、香港迪士尼樂園及亞洲國際博覽。」這幾乎表示「紅的」可以前往香港許多地方。

網民：肥仔同一哥食完飯啦

帖文引起不少網民留言，有人表示：「的士牌公共服務係受政府監管，唔係比你揀客」、「下星期我又停車場落先」還有網友問：「即係肥仔最後勝利？個PC(警察)X左？」其中有不少人讚揚肥仔：「真係食左飯，肥仔有料」、「肥仔同一哥食完飯啦！」不過，亦有人質疑「咁仲分過海的士站做乜」，但有關言論引起其他網民反駁。