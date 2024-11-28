網上熱話｜皇崗搭「紅的」被拒載事件　的士站疑加告示牌稱「紅的」可前往任何地區(有片)

不少市民為求方便出行，都會選擇坐的士。近日，有3名乘客在落馬洲/福田皇崗口岸想搭「紅的」市區的士前往富泰停車場，但被司機以「紅的」不能去市區為由拒載，要求他們搭新界的「綠的」。其中一名男乘客不滿，表示「紅的」可以去任何地方。其後警員到場要求乘客轉乘「綠的」，男乘客則提到會向交通部及警務處處長蕭澤頤反映。最終，乘客3人無奈下車。有網民昨日(28日)在社交平台發布照片，顯示福田皇崗口岸的士站新加了一個牌子，明確指明「紅的」可以前往各地。
告示牌指市區的士可前往香港任何地區
該照片在LIHKG討論區上載，發帖網民表示「福田口岸的士站加左個牌，講到明紅的邊到都要去」。照片中可見告示牌明確寫著「市區的士可前往香港任何地區(大嶼山南部除外)，包括香港國際機場、香港迪士尼樂園及亞洲國際博覽。」這幾乎表示「紅的」可以前往香港許多地方。
網民：肥仔同一哥食完飯啦
帖文引起不少網民留言，有人表示：「的士牌公共服務係受政府監管，唔係比你揀客」、「下星期我又停車場落先」還有網友問：「即係肥仔最後勝利？個PC(警察)X左？」其中有不少人讚揚肥仔：「真係食左飯，肥仔有料」、「肥仔同一哥食完飯啦！」不過，亦有人質疑「咁仲分過海的士站做乜」，但有關言論引起其他網民反駁。
有業界人士曾經表示，若乘客在街上截車，除前往大嶼山外，市區的士是不能拒載，即使新界去新界也可以；但若乘客在的士站上車，而站內分開「市區」及「新界」的士兩條隊，市區的士司機則有權拒載，要求乘客轉乘新界的士。
根據《道路交通(公共服務車輛)規例》，的士司機如無合理辯解，不得故意拒絕或忽略接受租用人的租用，不論該租用人的意圖是以明顯或默示方式表示，不得拒絕或忽略駕駛該的士至租用人指示的任何地方，否則即屬犯罪，一經定罪可處第3級最高罰款1萬元及監禁6個月。