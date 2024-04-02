網上熱話｜目擊短途乘客「捨平取貴」　網民：我係2蚊雞都睇唔過眼

政府提出檢討俗稱「二元乘車優惠」的「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」，早前有意見認為要一併研究如何減少「長車短搭」現象節省公帑。日前有網民在社交網站發帖指，其於北角琴行街站乘搭收費8.7元的城巴38線，發現有一名受惠乘客只坐3個站到清風街便落車，質疑為何對方沒有選擇登上同時抵站、較便宜的城巴81線前往相同目的地，直言「我係2蚊雞但都睇唔過眼。」

有網民分享自身經歷，指以往曾因患上坐骨神經痛「企一分鐘都好辛苦，有車就上，自己畀多啲錢貴車都要上」，亦有人認為責任不在長者身上，「『契約』係兩蚊，佢按『契約』付款，畀佐(咗)車費佢自然想用最快方法到步(埗)」、「有啲人對腳企唔到耐，真係一個站都需要搭車嘅時候，真係等唔到平巴士先至上」、「如果大家都係2蚊搭車，我又真係想睇下有幾多人會搵架平既(嘅)先上。」

街坊籲長者繁忙時間避一避

不過，亦有不少人指不時見到有長者刻意不選搭相若時間開出或抵站但較便宜的巴士線，「坐682柴灣去柴灣，筲箕灣去筲箕灣多的是」、「筲箕灣都大把啦，係總站坐102一個站落，明明77、99都一齊開，係都要坐110」、「係銅鑼灣我經常見到有長者坐968由天后坐到灣仔已經落車，收費25個7。」資料顯示，來往小西灣至北角的城巴82線全程收費5.2元，往返馬鞍山的城巴682線則全程22.9元；由筲箕灣往耀東邨77及99線短途收費正價3.9元，110線就需要11.4元。