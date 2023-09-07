網上熱話｜短裙女屯門高速飆車　奇特坐姿揸軚方法成亮點 (有片)

風馳電掣的感覺當然為駕駛者帶來快感，惟在公路上駕駛理應注意車速，保持安全。惟近日網上瘋傳一段影片，顯示一名身穿黃色吊帶低胸上衣和短裙的女子在應為屯門與元朗區之間的港深西部公路疑似飆車，雖然儀表板被遮擋，但一度顯示車速竟達170km/h，不過最為網民關注的是這位「女車手」的古怪坐姿和揸軚方法。

胸腹幾乎頂軚 雙手用力握軚

片段長約20秒，在Facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」上載，雖然片段無標明拍攝的時間和地點，但從拍攝畫面可見地點應在屯門與元朗區之間的港深西部公路。片段可見黃衣女子正駕駛著一輛Toyota的棍波私家車，在最右線行駛，期間不斷踏油門加速，車廂中傳來陣陣的引擎聲。

雖然儀表板被遮擋，但一度顯示車速竟達170km/h。然而，最為網民關注是黃衣女子的駕駛姿勢，因為她的駕駛座非常靠前，胸腹幾乎頂到軚盤，雙手握軚盤握得甚為用勁，手上的肌肉顯出條條青筋。「女車手」亦不時向前傾探頭看路，亦有望向旁邊拍片的女子以及前置的倒後鏡。

網民：咁揸呔坐得副駕都係勇者

片段上載後惹來網民瘋狂留言，不少網民對黃衣女子的駕駛姿勢都感到奇怪，不禁驚呼「呢個坐姿根本扭唔到呔(軚)，好明顯……揸車叻嘅女人唔少，但一定唔係呢位」、「炒就應該X得街」、「如果有事彈airbag會非常危險」、「坐咁前轉踩Brake都會慢」、「揸得快唔代表就係識揸車嘅」、「呢位係駁(博)出位扮新牌超速駕駛」，更笑言「咁渣(揸)呔坐得副駕都係勇者」。