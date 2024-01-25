網上熱話｜短褲女港鐵踎地斥學生哥性騷擾　母親交代後續：差人都覺得條女癲 (更新)

【1月25日更新】近日短褲女子在港鐵踎地，與紅衣男朋友大罵男學生「性騷擾」事件，惹來網民熱議。事件中男學生的母親昨在社交平台發文補充事件後續發展，以及回應網民的留言。她在帖文指見到兒子要自己一個人「好無助好委屈喊住咁同啲街坊解釋返呢件事」，覺得好慘，好彩事件中有人拍到片。她回應網民留言時指，對方一定要兒子講對不起才肯算數，連「啲差人都覺得條女癲冇理佢」。

母親向網民交代事件，並上載後續片。她聲稱：「我去到粉嶺火車站嘅時候，見到立炫(男學生)自己一個人喊住咁同差人解釋返件事，好彩啲差人全部都相信立炫冇做過，立炫見到我同爸爸個人都定咗好多，最後等咗成九個字(45分鐘)，對方一定要我個仔講對唔住先肯算數，但我覺得答完冇做錯唔肯講，差人都同對方講冇得要求我哋講對唔住，跟住啲差人都覺得條女癲冇理佢，話阿仔聽日要返學，叫我同阿釗帶佢返屋企先，跟住返咗屋企瞓覺就不了了之。」

網民讚教仔有方

母親又說，看到短褲女子在車廂的影片，覺得兒子好慘、好心痛，又說：「喺我個仔報警之前，佢細細聲同我個仔講，叫我個仔同警察講性騷擾，佢以為我個仔會驚，點知我個仔大大聲答返佢話好，佢先繼續大聲鬧我個仔。」

母親的留言，惹來大批網民回應，許多人都大讚男學生在事件中「EQ高」，表現得非常冷靜，有網民甚至大讚母親「教仔有方，淡淡定」。