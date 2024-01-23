網上熱話｜短褲女港鐵「M痛」踎地惹目光　斥學生哥視姦：你知唔知性騷擾嘅定義係咩？(有片)

男生在街上望女仔是否性騷擾？今日(23日)網上瘋傳一段「女子大罵男生性騷擾」影片，顯示一名穿短褲的女子疑因「M痛」在港鐵上水站候車時「踎低」，不料被在旁的男學生望了一眼，短褲女子大發脾氣，怒斥男學生「視姦」性騷擾她，更逼問男生是否知道性騷擾定義，她的男友亦加入戰團，圍罵男學生，最終男學生唯有報警處理。該短褲女子的言行惹來網民嘩然。

影片長約2分20秒，由一名女網民在「Facebook群組大埔 TAI PO」上載，她留言說：「有冇專家拆解下性騷擾嘅定義？望下算唔算？」影片開始，見到短褲女子用近乎破音聲線與同行男友不斷圍罵男學生，「望咩啊X樣」、「係咪想性騷擾？報警，而家就報警」、「你睇一眼令我唔舒服！邊間中學？」。男學生解釋只是「睇一眼」，惟短褲女子依然逼問學生是否知道性騷擾定義，又說自己「我係踎喺地下！我唔舒服，M痛(月經)，所以踎喺地下！你性騷擾我」。

雖然男學生用手提報警，但短褲女子仍未收口，並繼續追問男學生有關性騷擾定義，她說：「望乜X啊！你知唔知性騷擾嘅定義係咩？就係你任何行為，任何語言，任何眼神，令到女方覺得唔舒服，被威脅，被攻擊，就係性騷擾！明唔明白？明唔明白？知唔知道？」儘管男學生勸港女冷靜，惟港女怒氣未消，以近乎破音聲線喝罵，「冷靜乜嘢啊？一個女仔，喺一個地鐵車廂度，被唔禮貌咁望住，有咩感覺啊？」又說：「一個女仔自己都算，佢有男朋友，你都敢望？」最終3人落車，影片至此結束。

後續片見 短褲女 情緒激動 學生哥努力解釋

發影片的女網民補充，「當時等等下車有個白雪公主突然踎響度，其實唔少人都望左幾下，個女人企起身見到兩個細路望佢，就即刻同個王子一齊鬧其中一個，好慘，最後我緊係做好市民同幾個睇唔過眼乘客幫拖啦，個細路平安。」

此外，有網民分享一段後續片，可見涉事短褲女子及其男友，與男學生在粉嶺站大堂對峙，期間女子欲衝前與男學生理論，甚至懷疑情緒激動至語無倫次，需由男友阻攔，至於男學生則嘗試向圍觀人士解釋事件因由，並表示已就事件報案，正待執法人員到場處理。