網上熱話︱石塘咀街市疑現「派揮春黨」 檔主接過揮春被索20蚊利是

有西環女街坊在地區群組發文，指遇上了「派揮春黨」，一名疑似內地女子手持一疊揮春在石塘咀街市派發，當檔主接過揮春後，對方要求索取20蚊利是。(facebook群組「西環變幻時」)

臨近歲晚，繼「借錢黨」、「請食飯黨」後，又出現「派揮春黨」？有西環女街坊在地區群組發文，指遇上了「派揮春黨」，一名疑似內地女子手持一疊揮春在石塘咀街市派發，當檔主接過揮春後，對方要求索取20蚊利是。

該名女網民上周四(25日)在facebook群組「西環變幻時」發文，指有一名衣著光鮮的疑似內地女子，拿著一大疊揮春在石塘咀街市一樓逐個檔口派揮春，然後叫人給20蚊利是。樓主稱尾隨該內地女到2樓，「一路笑住㗎，扮無知」，起初有檔主接過揮春，但內地女一要求攞錢，「檔主就俾返佢，鬧佢囉」，令內地女敗走，樓主稱「我有叫佢哋報警㗎」，又形容女子行為「唔係行乞，但好似黑社會咁新年收利是。不過冇盆桔，同埋冇舞獅頭囉」、「石塘咀街市已經冇乜檔口，佢搵錯地方囉」。