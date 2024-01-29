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2024-01-29 15:49:14

網上熱話︱石塘咀街市疑現「派揮春黨」 檔主接過揮春被索20蚊利是

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有西環女街坊在地區群組發文，指遇上了「派揮春黨」，一名疑似內地女子手持一疊揮春在石塘咀街市派發，當檔主接過揮春後，對方要求索取20蚊利是。(facebook群組「西環變幻時」)

有西環女街坊在地區群組發文，指遇上了「派揮春黨」，一名疑似內地女子手持一疊揮春在石塘咀街市派發，當檔主接過揮春後，對方要求索取20蚊利是。(facebook群組「西環變幻時」)

臨近歲晚，繼「借錢黨」、「請食飯黨」後，又出現「派揮春黨」？有西環女街坊在地區群組發文，指遇上了「派揮春黨」，一名疑似內地女子手持一疊揮春在石塘咀街市派發，當檔主接過揮春後，對方要求索取20蚊利是。

該名女網民上周四(25日)在facebook群組「西環變幻時」發文，指有一名衣著光鮮的疑似內地女子，拿著一大疊揮春在石塘咀街市一樓逐個檔口派揮春，然後叫人給20蚊利是。樓主稱尾隨該內地女到2樓，「一路笑住㗎，扮無知」，起初有檔主接過揮春，但內地女一要求攞錢，「檔主就俾返佢，鬧佢囉」，令內地女敗走，樓主稱「我有叫佢哋報警㗎」，又形容女子行為「唔係行乞，但好似黑社會咁新年收利是。不過冇盆桔，同埋冇舞獅頭囉」、「石塘咀街市已經冇乜檔口，佢搵錯地方囉」。

有西環女街坊在地區群組發文，指遇上了「派揮春黨」，一名疑似內地女子手持一疊揮春在石塘咀街市派發，當檔主接過揮春後，對方要求索取20蚊利是。(facebook群組「西環變幻時」) 有西環女街坊在地區群組發文，指遇上了「派揮春黨」，一名疑似內地女子手持一疊揮春在石塘咀街市派發，當檔主接過揮春後，對方要求索取20蚊利是。(facebook群組「西環變幻時」)

網民籲報警 「黑社會收佗地咁款」

帖文引來網民熱議，有人呼籲檔主報警，「黑社會收佗地咁款」，另有人斥女子「厚臉皮」、「封張紅紙畀佢，寫住『回頭是岸』！」、「俾得一個，隨時每個鐘都一個嚟」、「以前都叫做有盤桔」、「俾啲誠意啦！你話你喺街邊寫手靚書法做揮春都仲可能/或者/應該/有機會.....叫值得。」、「生意好都冇所謂，而家生意唔好，仲問人攞錢，真係撩鬼攞命」。也有網民指類似手法早已出現，「其實不嬲都有呢啲嘅，不過好少會問人攞幾錢起嘅利市」。
 

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