網上熱話｜石澳救生員紅旗下「全體落水」救男童　小紅書大讚：全球最強救援隊(有片)

社交平台小紅書近日流傳一段近4分鐘的救人片段，拍攝到石澳泳灘多位救生員極速落水拯救一名遇險男童的過程，片主更稱讚是「全球最強海上救援隊」，據指事件是發生在上周四（3日），當日早上康文署宣布由於大浪，石澳泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿游泳，近日亦已發生多宗泳客在懸掛紅旗時落水遇險的事件。

男童被抱上岸後 可攙扶上車

片段由小紅書用戶「北京大漢堡」上傳，拍攝到石澳泳灘一名十多歲男生在水中遇險，多名救生員隨即帶同救生浮標極速游向男生方向，岸邊救生員則拉繩準備救人，可見當時現場風高浪急。救生員游到男生身邊後將他圍著，為他套上救生浮標及示意拉繩，將男生救回上岸，期間眾人不時被大浪拍打。

救生員多次大聲要求其他遊客散開

男童被抱回上岸後仍有意識及動作，在沙灘上坐下休息，一名疑為其父親的男子在旁查看及為男童送上樽裝水，一眾救生員多次大聲要求其他遊客散開，然後由兩名救生員攙扶，與父親坐上小型車輛帶走檢查。

片主直言內地救生員「沒這麼迅速與專業」

影片上傳者形容救生員行動迅速，大讚「吹爆石澳海灘，全世界最牛逼的海上」，「全體瞬間出動，搖鈴後真的是一秒都不帶含糊的」、「從發現，搖鈴，集體救援，到把人拉走一共兩分鐘，其實從發現到撈到人也就不到一分鐘。一個十幾歲的小男孩，孩子沒事兒，睜著眼睛喘著氣兒就被救上來了。」影片上傳者指在沙灘期間，每隔數分鐘就會有粵語、國語、英語廣播說此時浪大立起了紅旗，告訴大家暫時不要下水，「石澳救生員團隊，絕對稱得上全球最專業，最勇敢，最迅速，最有效的救生團隊，一個極具性張力的團隊，帥爆了。」，他又直言在對比下，內地救生員極「沒這麼迅速與專業」。