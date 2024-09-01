網上熱話｜私家車水撥攝告示稱「領事車抄牌請留意」 網民：見到依張紙即抄

泊車被抄牌是車主們最怕的事，一張「牛肉乾」堪稱車主的「噩夢」；但原來抄牌都有「免死金牌」？近日網上流傳圖片，圖中可見一架私家車在水撥攝有一張「告示」；指「你好，想抄此車牌時請留意，留意車牌上方有紅色CC牌此車乃領事車，唔該。」如此一張告示令發出圖片的網民笑稱，車主是否張貼了「免死金牌」，但他亦質疑這面死金牌的可靠程度。

圖片上傳後立即引起其他網民討論，其中有不少人都認為告示沒法達成免死金牌之用，「唔信會唔抄」、「直接拖」、「上法庭你(車主)同法官講」、「本來抄一張，之後抄多兩張」、「本來唔想抄，見到依張紙即抄」、「領事車，要領事係車上先有外交豁免權」；另並亦有人質疑車主是否真的是領事，「有cc唔代表真係領事館，無法律效力呢張貼紙」、「張紙你唔俾佢分分鍾是假架」。