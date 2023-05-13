網上熱話｜私家車疑刻意輾斃狗隻逃逸　網民炮轟：有報應呀！(有片)

影片長1分19秒，由網民Li Eric在「毛孩關愛組」facebook群組上載。影片右上角顯示拍攝時間為周四(11日)下午3時27分左右。片中可見一輛車牌為「HY 12XX」私家車從畫面右側駛進空地，但當私家車離停下來調頭離開時，懷疑刻意緩緩輾過前方正躺在地上休息的狗隻。從畫面顯示當時天氣晴朗，私家車車頭並無任何物件遮擋，司機理應看到涉事狗隻。

常言道：「狗狗是人類最好的朋友」，惟今日網上流傳一段閉路電視影片，一輛私家車懷疑故意地輾過一隻躺在空地休息的老狗，殘忍程度令人不寒而慄，導致狗隻最終因傷勢太重被迫接受安樂死。車主事後還輕佻地回應警方稱「唔清楚喎、唔知道喎」，惹來網民炮轟。

車主回應： 唔清楚喎、唔知道喎

不過，私家車始終沒有停下，反而在職員跑出來時加速駛離。發帖的網民Eric寫道：「老狗一直哀叫着，坐着、站着、躺着也不舒適，由於年時已高，亦因肚的皮肉分離及內臟爆裂，醫生強烈建議盡快施以安樂針免其痛苦，我們只能強忍淚水地決定，她終於可以舒服地永遠躺着」。

該網民補充，遇害老狗是狗群中的首領，他們收養和照顧了一班狗狗，遇害老狗過去13年一直守護著他們。他又透露警方致電聯絡車主時，車主態度輕佻地說：「唔清楚喎！唔知道喎！」他質疑：「我們不明白作為一個司機，為何聽到狗隻哀鳴時而不停車，聽到人的叫聲時會立即加速？」

影片惹來網民的口誅筆伐，不少網民甚至爆粗斥責影片中的司機，詛咒他會得到報應。根據《道路交通條例》，車輛撞到狗時，須停車及向警方或任何有合理理由提出要求的人士提供其姓名、地址和車牌號碼，如沒停車最高可被判罰1萬元及監禁一年，如沒有報案可最高罰款2.5萬元及監禁半年。然而，如涉及《防止殘酷對待動物條例》罪行，最高可判罰監禁3年及罰款20萬元。