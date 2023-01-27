網上熱話｜私家車紅隧開車尾箱揮春「拜年」　網民：好似犯法

拜年方式有很多種，Facebook專頁「車cam L(香港群組)」在昨日(27日)便流傳一段12秒的車Cam短片，片段顯示日期為周一(23日)大年初二下午5時40分，一輛白色私家車在紅磡漆咸道北，沿慢線往紅隧方向行駛。當時上址因交通擠塞，行車緩慢，期間該輛白色私家車司機，乘機打開車尾箱，展示車尾的揮春向後面的司機「拜年」，令人啼笑皆非。

網民：好似犯法

貼文引起不少網民熱議，有網民笑言「拜年有新意」、「估佢唔到，好搞笑」。但亦有理性網民直言，相關舉動雖有趣但或已經犯法，「阻住後車視線好危險」、「啲車係郁緊，咁樣好似唔係幾好」，亦有網民稱白色私家車此舉，或是抄襲台灣同類型熱門「拜年」短片，不過兩者不同的是，台灣短片中的私家車當時是在等候紅燈，車流是完全停定，而且轉綠燈前已將車尾箱關好；但香港白色私家車則為移動中。

開車尾箱「拜年」(多圖)