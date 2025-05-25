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2025-05-25 11:42:08

網上熱話｜私樓住客走廊赤膊上身　管業處稱不雅籲穿回上衣

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網傳一張屋苑管理處通告，提醒住戶在走廊不應赤膊上身。(Threads圖片)

網傳一張屋苑管理處通告，提醒住戶在走廊不應赤膊上身。(Threads圖片)

夏日炎炎不少男士在寓所甚至街頭，都會脫去上衣赤膊上身示人。有私人屋苑管業處上周向住戶發出通告，指接獲反映稱有住客在走廊赤裸上身，甚為不雅，呼籲住戶在行經走廊時「為他人設想」應穿回上衣。據了解，有關通告來自北角一個私人屋苑。

▼屋苑管業處通告▼

網傳一張屋苑管理處通告，提醒住戶在走廊不應赤膊上身。(Threads圖片) 有網民在社交平台上載一張屋苑管理處通告，關注住戶在走廊赤膊上身的情況。(Threads截圖)

通告同時引用法例及罰則

社交平台近日流傳一份由私人屋苑管業處發出、題為《留意個人儀容事宜》的住戶通告，提到近期接獲部分業戶反映，有住戶在進出單位倒垃圾、整理私人物品時，赤膊上身行經走廊。管業處稱明白天氣炎熱，但指出走廊屬公眾地方，提醒他們要穿回上衣以免影響他人。管業處並在通告引用《刑事罪行條例》第148條的條文，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部分，即屬犯罪，一經定罪，可判罰款2,000元及監禁6個月。

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網民：生得靚仔咪唔猥瑣

發帖的網民認為，通告描述就像提到男士赤膊上身等於會觸犯《刑事罪行條例》第148條，「會唔會管得太嚴？」有網民戲言犯法與否跟外貌有莫大關係，「重點係條友唔靚仔啫⋯」、「生得靚仔咪唔猥瑣」，亦有人覺得不應先入為主，「可能係女士呢？ 點解咁肯定？先入為主覺得係男人，再出post問點解男人唔可以赤裸上身」、「應該係指你住果(嗰)度有女住客唔著衫」。

同時，有網民認同管業處的取態，「的確係不雅」、「作為男，我希望大家都著返件衫，你想露但未必個個想睇」，亦有人不同意，「又唔係除咗衫係人哋門口徘徊，洗(使)唔洗(使)講到咁嚴重，天氣熱又焗，如果我係男人都想除衫」，另有留言指過往曾有類似案例，「高等法院有案例講到明上身赤裸嘅男性係唔會觸犯呢條法例。所以呢個咁嘅通告即係亂×咁up」。

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▼網民留言回應▼

網傳屋苑管理處通告提醒住戶在走廊不應赤膊上身，網民留言回應。(Threads截圖) 網傳屋苑管理處通告提醒住戶在走廊不應赤膊上身，網民留言回應。(Threads截圖) 網傳屋苑管理處通告提醒住戶在走廊不應赤膊上身，網民留言回應。(Threads截圖) 網傳屋苑管理處通告提醒住戶在走廊不應赤膊上身，網民留言回應。(Threads截圖) 網傳屋苑管理處通告提醒住戶在走廊不應赤膊上身，網民留言回應。(Threads截圖)
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