網上熱話｜私補老師應要求買飯陪食按鐘計錢 家長：陪佢食飯都收錢？

大學生利用課餘時間任兼職補習老師，一般都以時薪計算。近日有大學生在網上討論區發文表示，幫一名私補學生補習半年，「一直都幾好」，直至近日學生的媽媽竟提出一個要求，令她驚呼「會唔會太過份」。

該名網友表示，該名小朋友肯學習，家長平日沒怎麼理會，相處不錯。正值暑假，該名小朋友的媽媽安排小朋友星期一至五，每天補習45分鐘英文和輔導功課。該名媽媽傳訊息稱因工作緣故，未能照顧孩子用餐，問她能否每日早些到來，並順道買飯盒，陪伴孩子用餐後再上堂，並稱「飯錢我會再比你」，該名網友本來覺得沒問題，並提出要按時薪計算收回陪食飯的半小時人工，「沒問題，不過就收多半個鐘錢」，怎料卻遭對方一口拒絕，「陪佢食飯都收錢？」，令她非常無語！

網民笑指「真係好 孤寒」

該名網友認為，對方要求自己用私人時間陪學生食飯的要求不合理，有不少人看文後亦認為網友要求合理，「又唔係保母，一係就畀多個鐘頭錢，佢真係好孤寒」、「笑死！犧牲私人時間同佢個小朋友食飯點解唔使錢」、「返工如果咁啱無客，老細都要出糧㗎。一樣道理，叫得人返工就係要出糧㗎啦」、「做補習包埋做保姆」、「咁同佢講，補習改做每日15分鐘，再加半個鐘食飯，價錢不變」。

另外有網民指曾遇過類似情況，但因學生家長包其用餐費，故沒有另算工資，「我都試過，不過個家長好識做，話叫我買埋自己個份一齊食」「我試過家長煮埋我飯，叫我陪佢個仔食，慳返餐都幾開心」、。有人就認為要視乎樓主與家長及學生的關係，「如果個家長好人嘅，小小要求都無問題嘅」、「「睇你同個學生關係好唔好啦，小朋友係要照顧」。