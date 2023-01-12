網上熱話｜私銀、奢侈品牌利是封套裝現炒價　網民：身分象徵

另外，義大利名牌Fendi的利是封套裝，同樣要價1,100元。平台上賣家稱，此為VVVIP專享的極罕套裝，當中包含20個絨面利是封及1個木製珠寶盒。至於女士至愛品牌愛馬仕(Hermès)的會員專享利是封亦要索價580元，賣家指今年的利是封設計生動有趣，可將利是封上的馬圖案轉換成兔圖案。

還有不到半個月就到農曆新年，為免失禮貴客， 不少私人銀行及奢侈品牌，均會派發被視為「身分象徵」的豪華利是封。其中在二手買賣平台，更發現有不少相關利是封套裝放售。當中較矚目的，可謂義大利奢侈品品牌寶格麗(BVLGARI)的利是封揮春套裝，在平台上索價1,800元，當中包含利是封10個、揮春4張及磁石6塊。

滙豐私銀利是封每個炒價35元

在私人銀行方面，最尊貴的是一款滙豐Global Private Banking限量版私人銀行利是封，火紅的禮盒內只有20個長身華麗利是封，利是封用了特別厚重的觸感紙去製作，封面印上了有立體感的鮮艷牡丹及錦鯉。兩名賣家叫價分別為400至700元，若以700元叫價作計算，平均每個利是封要35元，炒價貴絕私人銀行。

而瑞銀(UBS)私人銀行「福祿壽」利是封套裝，亦甚受歡迎，相關利是套裝內有多達118個利是封，並有長版、短版及招財貓版，故甚為實用，叫價由680元至800元不等。其中一個賣家更附送有UBS標誌的紅色利是封小皮包，估計特別版豪華利是封套裝。

網民：身分象徵

事實上，若要免費獲取這些私銀豪華利是封，可謂十分困難。因瑞銀、滙豐等的私人銀行開戶門檻，資產要求最少分別為200萬美元、300萬美元，故普通的千萬富翁也未必夠資格加入。有網民指得到相關利是封，可說是身分象徵，故寧願花錢「捱炒價」買私人銀行利是封，滿足虛榮感，令親朋「另眼相看」。