網上熱話｜「私League」打波變打球證 紅衫男不滿判決揮拳偷襲 球證即叫報警

社交平台流傳片段在一場私人籃球聯賽(私League)，有球員疑不滿球證判決，從後向對方揮拳「偷襲」，球證即場要求報警，據指警方到場了解情況後，雙方和解，最終沒有人被捕。 Facebook專頁「籃神-籃球專頁」今日(4日)發布影片，事發在一處室內運動場，由黑衫隊對紅衫隊。當時紅隊34號球員主射罰球「炒粉」，紅隊6號球員奪球後補射亦失敗，此時紅衫28號與黑衫球員爭球，球證吹停直指黑隊重新開球。紅衫28號疑不滿判決，向球證作投訴，此時球證指對方技術犯規。

隊友道歉「唔好意思，佢場場都係咁」 紅衫28號隨即以身體輕撞球證表不滿，當球證背身向場邊人員發指示後，紅衫28號突情緒失控從後向球證揮拳，雙方球員隨即介入調停，球證被打後表現冷靜，並向工作人員問「影唔影到？」，得知鏡頭拍下被襲過程後，他隨即叫「報警」，及後聲稱沒受傷，但「有少少暈」。 雙方最終和解沒人被捕 紅衫其他球員稱「唔駛(報警)吓嘛？」，現場亦有人稱「打波姐！唔使咁樣吓嘛？」「唔好嘈，唔好嘈，唔好出聲」，有紅衫球員上前向球證代為道歉，專頁及後指有紅衫球員向對手表示「唔好意思！佢場場都係咁」。球賽亦只完成兩節，最終被迫腰斬。警方到場了解情況後，雙方和解，最終沒有人被捕。