網上熱話｜「私League」打波變打球證 紅衫男不滿判決揮拳偷襲 球證即叫報警

社交平台流傳片段在一場私人籃球聯賽(私League)，有球員疑不滿球證判決，從後向對方揮拳「偷襲」，球證即場要求報警，據指警方到場了解情況後，雙方和解，最終沒有人被捕。
Facebook專頁「籃神-籃球專頁」今日(4日)發布影片，事發在一處室內運動場，由黑衫隊對紅衫隊。當時紅隊34號球員主射罰球「炒粉」，紅隊6號球員奪球後補射亦失敗，此時紅衫28號與黑衫球員爭球，球證吹停直指黑隊重新開球。紅衫28號疑不滿判決，向球證作投訴，此時球證指對方技術犯規。
隊友道歉「唔好意思，佢場場都係咁」
紅衫28號隨即以身體輕撞球證表不滿，當球證背身向場邊人員發指示後，紅衫28號突情緒失控從後向球證揮拳，雙方球員隨即介入調停，球證被打後表現冷靜，並向工作人員問「影唔影到？」，得知鏡頭拍下被襲過程後，他隨即叫「報警」，及後聲稱沒受傷，但「有少少暈」。
雙方最終和解沒人被捕
紅衫其他球員稱「唔駛(報警)吓嘛？」，現場亦有人稱「打波姐！唔使咁樣吓嘛？」「唔好嘈，唔好嘈，唔好出聲」，有紅衫球員上前向球證代為道歉，專頁及後指有紅衫球員向對手表示「唔好意思！佢場場都係咁」。球賽亦只完成兩節，最終被迫腰斬。警方到場了解情況後，雙方和解，最終沒有人被捕。
網民諷應轉打拳擊 促無限期停賽
影片公開後引起網民熱議，「咁好打，點解唔上擂台打」、「球証係依場MVP，型到吖。邊個話唔使呀？打人報警啱晒」、「點可以和解架，佢而家實覺得打人一定無事，全世界都怕左佢，下次又係咁」、「呢條友出得拳就要承受返個後果，咁樣即係姑息呢啲害群之馬！」、「場場都係咁仲比佢落場」、「應該轉打拳擊，不過拳擊都唔可以打拳證」，「做得好，係需要教訓，呢d人應該無限期停賽」、「個個咁打人。仲有人報私league？應該永久停賽啦」。