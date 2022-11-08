網上熱話｜租Party Room冇執紙杯被扣200元清潔費 網民大呻呃錢

想一班朋友聚會見面，又可以同時進行多項活動，Party Room是不少年輕人的選擇，但清潔費用過往曾引起不少爭議。日前一名網民於網上發帖文分享租用Party Room的不愉快經歷。

該名網民於facebook群組「西店Hi客之道」投稿，指日前與朋友一行7人以1,715元租用Party Room一間細房，預訂房間時需支付1,000元按金，若在退房後沒有問題則在兩日內退款。職員在開始前有說明守則指「儘量唔好整太污糟就可以」、「如果有損壞，我哋會喺淘寶買返再照單收錢」、「飲品任飲，喺雪櫃自己攞」等，但該名網民指「當我哋開始玩嘅時候，發現咗呢間party Room真係好唔掂」。

房內設施已問題多多

網民指當日早5分鐘到達樓下，但等了15分鐘也無人來接他們，最後到房門口就看到一名工作人員拿著一袋垃圾岀去棄掉。再逐一指出，Party Room內的設施很多都有問題，而任飲的飲品亦只有18包，飲品數量不足夠；房內的每一副啤牌都不齊全，「要我哋自己攞兩副差唔多色嘅，再數返一副啤牌岀嚟玩」；房間的隔音不理想，兩間房只是一板之隔，因旁邊的大房太大聲令他們聽不到自己房間的音樂聲，「唱K係兩邊鬥大聲」，唱K系統及投影機又會突然故障；「部電視係有幾條痕係中間」，又稱因電視畫面故障，他們未有在房內玩電子遊戲機；電動麻雀枱洗牌時間長，「我哋打完一鋪都未洗完，咁我哋就手洗等佢。點知我哋打咗三鋪都未洗完」。