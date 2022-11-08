網上熱話｜租Party Room冇執紙杯被扣200元清潔費 網民大呻呃錢

想一班朋友聚會見面，又可以同時進行多項活動，Party Room是不少年輕人的選擇，但清潔費用過往曾引起不少爭議。日前一名網民於網上發帖文分享租用Party Room的不愉快經歷。
該名網民於facebook群組「西店Hi客之道」投稿，指日前與朋友一行7人以1,715元租用Party Room一間細房，預訂房間時需支付1,000元按金，若在退房後沒有問題則在兩日內退款。職員在開始前有說明守則指「儘量唔好整太污糟就可以」、「如果有損壞，我哋會喺淘寶買返再照單收錢」、「飲品任飲，喺雪櫃自己攞」等，但該名網民指「當我哋開始玩嘅時候，發現咗呢間party Room真係好唔掂」。
房內設施已問題多多
網民指當日早5分鐘到達樓下，但等了15分鐘也無人來接他們，最後到房門口就看到一名工作人員拿著一袋垃圾岀去棄掉。再逐一指出，Party Room內的設施很多都有問題，而任飲的飲品亦只有18包，飲品數量不足夠；房內的每一副啤牌都不齊全，「要我哋自己攞兩副差唔多色嘅，再數返一副啤牌岀嚟玩」；房間的隔音不理想，兩間房只是一板之隔，因旁邊的大房太大聲令他們聽不到自己房間的音樂聲，「唱K係兩邊鬥大聲」，唱K系統及投影機又會突然故障；「部電視係有幾條痕係中間」，又稱因電視畫面故障，他們未有在房內玩電子遊戲機；電動麻雀枱洗牌時間長，「我哋打完一鋪都未洗完，咁我哋就手洗等佢。點知我哋打咗三鋪都未洗完」。
店方稱需收取250元清潔費
該名網民稱，以上的問題也算了，因只想有個地方可以聚會，但離開後才發生更嚴重的事。網民見兩日後，店方仍未退回按金，於是查問。怎料獲店方告知由於他們未有清潔妥善房間，亦未有將物品放回原位，影響了下一批用家的時間，因此需收取250元清潔費。網民不忿地表示，「之後就隨便影咗兩張相畀我哋睇，喺我哋玩完嘅枱面，上面有幾個紙杯，兩盒桌遊。無啦！」樓主質問店方，指房間內本已存在種種問題，又指「佢地開party room既無責任去清潔埸地？提早去準備現場都要啦，點解我地去既時候先清潔叫我地等，下一手用前又係用佢地既時間去清潔？之後話我地令到下一手損失時間？」、強調「我地無整壞，無倒瀉嘢整污糟任何地方！」，又稱「原來開party room咁好賺，執幾隻紙杯就要收$250？」，最終，該party room決定改為收取200元清潔費，但樓主仍然怒斥對方「呃錢」。
網民稱「收250蚊執一次都幾和味」
相關帖文隨即引起熱議，不少人認為party room需為交代不清楚而負責，並指「睇相其實都唔算亂」、「咁都叫污糟，收250蚊執一次都幾和味」、「乜party room唔係應該check過啲設備狀況先畀人嚟架咩？下下都要個客同你反映，意外一樣半樣就話啫，咁多嘢有問題仲好意思推返個客唔出聲？」、「Party Room好多次都係靠回頭客， 屈錢屈成咁真係自動申請執笠」、「店西，我自己開過，客人係去玩，真係唔係去執場，執得正正常常其實已經ok」、「明顯店方好有問題，Party room同酒店近似，下一手到之前，一定係店方check過無問題先交畀下一手，如果唔係有乜損壞，你咪又可以亂屈人？」等。另有人認為雙方也有責任，並指「其實兩邊都有問題，走嗰陣做咩唔執返好啲野？搞到有位比人入，個店舖唔一早講唔清潔會扣清潔費？」。