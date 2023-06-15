網上熱話｜移港18年內地女赴台灣旅遊怒撕「入國申請表」　被揭原來是老師

香港人喜愛赴台灣旅遊，台灣更是港人熱門旅遊點之一。日前一名港女前往台灣旅遊時，在航班上獲拿到「入國登記表」，不過她看「入國」兩字後，則惹起心中怒火，直接撕毀表格。事後她被網民發現，原來她是從內地出生，已移港18年，更被揭原來是老師，更成立一間教育機構。
內地女赴台灣旅遊怒撕「入國申請表」
一位名為「Macy」的內地武漢女子，日前於抖音發片，表示自己非常生氣。她指前往台灣高雄旅遊時，在飛機上獲空中服務員派發一張「入國登記表」，並指自己看到表上「入國」兩字時，便非常憤怒，更當場怒撕該張登記表以平息心中怒火；「Macy」亦於影片上，打上「你算哪門子的『國』」的字幕，表達她生氣的情緒，其後在撕毀後表格後，她更補充「氣死我了，不填」，隨後將片段發布至其抖音帳號。
雖然「Macy」怒撕該「入國登記表」，但她仍能順利從高雄入境台灣，並表示會展開為期4天的台灣之旅。她其後回覆，因自己早年已移居香港，並持有香港護照，故不需填寫該「入國登記表」亦可順利入境台灣。
被揭原來是老師
「Macy」亦在抖音上，表示自己是一名香港老師，有網友質疑她為何都使用繁體字，她也解釋「我是一名老師，在香港就是用繁體字教學」，不認為有不妥地方。
而她的言論亦引起網民譁然，有網民據她的抖音帳號資料查詢，發現她來自中國武漢，於18年前移居香港，約10年前在港創立教育機構。據該教育機構網站的資料，「Macy」為教育機構的創辦人及校長，學歷背景一欄寫上「武漢大學法學士學位」，主教科目為小學中文（高年級）、中學中文。
至於該機構介紹上寫有「所有教師具有多年豐富教學經驗，對香港的教育環境極為熟悉」，又強調教學重點為「普通話幼稚園課程導師畢業於內地知名大學。普通話教師團隊由一級甲等水準老師領銜，全國最高等級，最標準發音」；而該機構在香港設有兩間分校，位於佐敦及銅鑼灣。
網民質疑她是否重新填寫表格
網民對於「Macy」怒撕申請表一事熱議，惟不少人質疑她是否重新填寫表格「不填你根本沒法入境，先撕一張，再找乘務員要一張填了，誰還不明白是咋回事啊？」、「撕了你還是會找空姐再要一張的，說寫錯了，要不你怎麼過關」、「你下飛機後在邊檢處重新領卡填寫的樣子…」、「你不要在飛機上撕完了進去又填一個」，不過「Macy」則回覆自己持香港竣照不用填申請表。
根據台灣入境政策，若申請人持香港特區護照或BNO護照，且是香港出生香港永久居民，可以從「港澳居民網路申請臨時停留許可」於網上免費辦理入台證申請，並獲即時確認審批；若申請人持有上述兩種護照之一，但出生地非香港或澳門，過往曾辦理入台證獲批者，同樣可享有網上免費辦理待遇；首次申請的人雖能經網上辦理簽證，但審批時間需時5個工作天，以及支付600元台幣申請費。
官員：以後申請來台或駁回
此外，周四（6月15日）有台媒引述台灣主管機關表示，「Macy」未來若要再來台灣，或無法直接辦理港澳居民申請臨時停留許可，指主管機關已將身分予以註記，需以專案的方式辦理簽證，並指有權駁回。