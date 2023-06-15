網上熱話｜移港18年內地女赴台灣旅遊怒撕「入國申請表」　被揭原來是老師

香港人喜愛赴台灣旅遊，台灣更是港人熱門旅遊點之一。日前一名港女前往台灣旅遊時，在航班上獲拿到「入國登記表」，不過她看「入國」兩字後，則惹起心中怒火，直接撕毀表格。事後她被網民發現，原來她是從內地出生，已移港18年，更被揭原來是老師，更成立一間教育機構。

內地女赴台灣旅遊怒撕「入國申請表」 一位名為「Macy」的內地武漢女子，日前於抖音發片，表示自己非常生氣。她指前往台灣高雄旅遊時，在飛機上獲空中服務員派發一張「入國登記表」，並指自己看到表上「入國」兩字時，便非常憤怒，更當場怒撕該張登記表以平息心中怒火；「Macy」亦於影片上，打上「你算哪門子的『國』」的字幕，表達她生氣的情緒，其後在撕毀後表格後，她更補充「氣死我了，不填」，隨後將片段發布至其抖音帳號。 雖然「Macy」怒撕該「入國登記表」，但她仍能順利從高雄入境台灣，並表示會展開為期4天的台灣之旅。她其後回覆，因自己早年已移居香港，並持有香港護照，故不需填寫該「入國登記表」亦可順利入境台灣。

被揭原來是老師 「Macy」亦在抖音上，表示自己是一名香港老師，有網友質疑她為何都使用繁體字，她也解釋「我是一名老師，在香港就是用繁體字教學」，不認為有不妥地方。 而她的言論亦引起網民譁然，有網民據她的抖音帳號資料查詢，發現她來自中國武漢，於18年前移居香港，約10年前在港創立教育機構。據該教育機構網站的資料，「Macy」為教育機構的創辦人及校長，學歷背景一欄寫上「武漢大學法學士學位」，主教科目為小學中文（高年級）、中學中文。 至於該機構介紹上寫有「所有教師具有多年豐富教學經驗，對香港的教育環境極為熟悉」，又強調教學重點為「普通話幼稚園課程導師畢業於內地知名大學。普通話教師團隊由一級甲等水準老師領銜，全國最高等級，最標準發音」；而該機構在香港設有兩間分校，位於佐敦及銅鑼灣。