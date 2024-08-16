網上熱話｜「空姐」再現公路 今次係夜晚 網民：農曆7月撞到全身紅色(有片)

社交平台早前流傳影片，可見一輛的士於屯門一條公路行駛期間，前方突出現一名帶行李喼的空姐，疑似橫過公路，的士及時減速及避開空姐，事件引起網民熱議。惟昨晚再有車Cam發現該路段再有一名疑似空姐於路邊「現身」，拍攝時份是晚上，更添了詭異氣氛，有網民向車Cam片主笑稱「農曆7月比你撞到全身紅色」。
車Cam直擊｜國泰空姐帶喼驚現公路 的士司機爆粗減速 網民：畀男友趕落車？(有片)
社交平台昨晚有人發布影片稱「係咪同一個？疑似國泰空姐夜媽媽路中心行走」，指「之前呢個空姐先日頭行出過馬路」，可見車Cam片主晚上於屯門青雲路往龍門居方向期間，左方路旁有一名人士穿全紅服飾站立，身旁有行李喼，疑似是空姐裝扮，其位置與上次有網民日間發現帶行李喼空姐橫過公路的事件相近。
事件引起網民再度熱議，有人笑言車Cam片主撞鬼，「我見唔到有嘢喎，樓主你見到咩嘢呀？」、「你肯定佢係人？」、「好恐怖下喎！ 仲要紅色制服」、「農曆7月夜媽媽比你撞到全身紅色，最近一個月都係唔好出門穩陣」、「點解你唔落車關心吓佢要唔要超渡？」、「你撞嘢呀！等我幫你祈個福，就消災解難！」
批欠缺安全意識 「黑媽媽咁容易睇到你咩」
另有網民指若兩次事件均是同一人，該空姐欠缺安全意識，「其實佢有冇自身安全意識」、「應該為咗行少d，寧願拖喼亂過」、「一律出馬路行嘅害人害己。著反光衣係身啦，黑媽媽咁容易睇到你咩。」，亦有人稱懷疑是外籍空姐，「頭先我行屯門青雲路都見到佢，約接近凌晨1200左右，我開一開高燈照吓佢，睇佢似國泰外籍(小小似印藉)空姐」。