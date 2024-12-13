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2024-12-13 12:23:00

網上熱話｜筲箕灣現「功夫行乞黨」　中年婦施展「蝦蟆功」拿膠兜搵食

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筲箕灣中年婦施展「蝦蟆功」行乞。(筲箕灣西灣河關注組@fb圖)

筲箕灣中年婦施展「蝦蟆功」行乞。(筲箕灣西灣河關注組@fb圖)

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近期香港多區湧現不少行乞人士，部分懷疑並非本地居民。有網民昨日(12日)在「筲箕灣西灣河關注組」Facebook發文，提到在望隆街對開，有一名中年婦人拿著紅色膠兜行乞，其姿勢像打功夫，引起熱議。

筲箕灣中年婦施展「蝦蟆功」行乞。(筲箕灣西灣河關注組@fb圖) 筲箕灣中年婦施展「蝦蟆功」行乞。(筲箕灣西灣河關注組@fb圖) 網民聯想中年婦的姿勢像電影中的蝦蟆功。(周星馳電影《功夫》劇照)

網民疑「一簽多行」

根據該照片所見，該中年婦人雙腳張開，身體向前俯，手中拿著紅色膠兜，看似正在行乞，要求過路人付錢。她旁邊還有一張輪椅，疑似暗示自己是傷殘人士。樓主在帖文中表示：「一簽多行搞活經濟，搞到嚟筲箕灣。」

不少網民看後都紛紛留言，有人說：「玩蝦蟆功」、「似青蛙，好得意」、「做開瑜伽喎」、「呢個姿態咁hold好攰」、「乞都乞得衰格，主要吸引咸伯」、「香港真係咁好搵」、「後面有CCTV她已被監察」。亦有網民認為近日放寬「一簽多行」制度，令行乞現象重現香港，表示：「一簽多行吖嘛」、「報警啦」、「人才香港」。

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街頭行乞可判囚12個月

根據香港法例《入境條例》(第115章)第41條，任何人違反有效的逗留條件即屬犯罪，最高可判罰款5萬元及監禁兩年。另據《簡易程序治罪條例》(第228章)第26A條，「乞取施捨」罪的行乞人士，若屬第一次或第二次定罪，可處罰款2,000元及監禁1個月；若屬第三次或其後定罪，則可處罰款2,000元及監禁12個月。

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