網上熱話｜筲箕灣男偷陀螺遭店主斥「6蚊一個都偷」　容貌酷似影帝震驚網民(有片)

筲箕灣發生店舖盜竊案。有店主在網上社交媒體上載一段閉路電視影片，顯示本月25日下午2時許，一名男子在南安街一間文具店外，偷取貨物後離開，店主批評「一出手就擸咗兩個(陀螺)，6蚊一個你都偷」，加上涉案男子容貌驟眼酷似影帝梁朝偉，引來網民熱議。警方同日表示，在網絡巡邏期間，留意到有社交媒體帖文表示有店鋪翻查閉路電視片段後發現商品懷疑被人盜去，經調查後以涉嫌「盜竊」在觀塘區拘捕一名42歲本地男子，案件交由東區警區調查隊第三隊跟進，被捕人已獲准保釋候查，下月中旬向警方報到。

店主昨日於社交平台「筲箕灣西灣河關注組」發佈影片，長約20秒的CCTV影片顯示，一名中年男子，身穿白色外套和灰色長褲，在一間文具店外駐足停留，一手拿起兩隻陀螺細看，之後收在手裡，繼而抬頭張望店內動靜，隨之離去。店主指，這名男子「一出手就擸咗兩個，$6 一個你都偷」，並指「最大問題係個陀螺要有個發射器先玩到，你偷一半又唔偷一半，依家搞到多咗兩舊垃圾喺我舖頭呀」。

網民：叫佢唔好做賊應該做藝員 網民不值這名竊匪的盜竊行為表示：「報警」、「報東張！」，同時亦因其容貌驟眼看酷似梁朝偉而留言：「咁似梁朝偉既(嘅)」、「矇矇地正面有兩分似朝偉」、「個camera影到成個梁朝偉咁樣」、「叫佢唔好做賊應該做藝員 做演員」，同時亦有人稱「認得他」，有網民笑指：「咁多特徵頭髮又短又似朝偉好易認」。