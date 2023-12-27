熱門搜尋:
李善均 黎淑賢去世 2024新年 彩虹邨重建 天氣 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 甘肅地震 MIRROR 周海媚 恒生指數 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-27 12:53:03

網上熱話｜紋身男壓熱褲女落地遭途人指罵 網民睇片後改口風

分享：

（fb「車cam L（香港群組）」影片截圖）

本港近日網上瘋傳一段「男女街頭MMA」影片，引起網民熱議！

該段長約1分鐘的影片中，一名穿著黑色T恤、有紋身的男子，在馬路上將一名穿著熱褲的女子壓在地上，並捉緊熱褲女子手部不准對方動彈，有不少路人圍觀，期間有女途人看不過眼，要求紋身男放開該名熱褲女子「放開佢先啦好嘛」，但紋身男展示熱褲女手上拿着疑似尖銳武器，表示自己怕被襲擊才自衛，這時熱褲女指控「你打我先㗎！」，紋身男則反問她「做咩擸嘢啊，持有攻擊性武器，吓！」。

女途人：你周身紋身壓住個女人

女途人則表示「成身紋身你唔好講啦」，惹來紋身男爆粗反駁「紋身惡啲㗎咩原來？」女途人不忿再斥責「你周身紋身壓住個女人」，紋身男亦不甘示弱稱「你夠周身肉啦，臭X」，該名女途人於是致電報警，另有男途人表示已經報警，男子則表示「快X啲啦，報警啦，你老X！」，「快啲啦，我俾人隊啊！快啲報警，我而家受傷啊」，但女路人質疑「你受傷你會咁大力？」影片至此結束。

網民因一事轉風向支持男方

該段影片畫面未能確定發生地點和時間，但從夏日衣著估計並非近日拍攝。影片上傳後引來網民熱議，本來不少人批評男人打女人行為不當，但紋身男展示熱褲女手上疑似武器後風向逆轉，「個男都係撳住個女人，又真係無郁手喎」、「個男真心做得正確」、「如果只係睇呢條片，我撐個男」、「佢又無打，只係制止啫，有咩問題？」；也有網民批評片中女路人有偏見，「紋身等同壞人？」、「有紋身就有問題咩邏輯呀！」；亦有一名網民表示自己當時在場，看到影片前所發生的事，是紋身男子先動手打熱褲女，熱褲女則多處受傷。

亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受