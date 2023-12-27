網上熱話｜紋身男壓熱褲女落地遭途人指罵 網民睇片後改口風

本港近日網上瘋傳一段「男女街頭MMA」影片，引起網民熱議！ 該段長約1分鐘的影片中，一名穿著黑色T恤、有紋身的男子，在馬路上將一名穿著熱褲的女子壓在地上，並捉緊熱褲女子手部不准對方動彈，有不少路人圍觀，期間有女途人看不過眼，要求紋身男放開該名熱褲女子「放開佢先啦好嘛」，但紋身男展示熱褲女手上拿着疑似尖銳武器，表示自己怕被襲擊才自衛，這時熱褲女指控「你打我先㗎！」，紋身男則反問她「做咩擸嘢啊，持有攻擊性武器，吓！」。

女途人： 你周身紋身壓住個女人 女途人則表示「成身紋身你唔好講啦」，惹來紋身男爆粗反駁「紋身惡啲㗎咩原來？」女途人不忿再斥責「你周身紋身壓住個女人」，紋身男亦不甘示弱稱「你夠周身肉啦，臭X」，該名女途人於是致電報警，另有男途人表示已經報警，男子則表示「快X啲啦，報警啦，你老X！」，「快啲啦，我俾人隊啊！快啲報警，我而家受傷啊」，但女路人質疑「你受傷你會咁大力？」影片至此結束。