網上熱話｜網傳串錯露天廣場英文Piazza變Pizza　康文署：指示牌已更換 (更新)

【7月22日更新】新增康文署回應

常言道：「人有錯手，馬有失蹄」，有時真是在所難免。不過，香港一向標榜作為國際大都會，若然連政府的英文都出錯，難免令人啼笑皆非。近日網上流傳一張康文署「露天廣場」指示牌，上面英文翻譯竟然把「Piazza」串錯成「Pizza」，即是將「露天廣場」的地名譯成食物「薄餅」，惹來網民「搲爆頭」之餘，還不停嘲笑，更有人說「香港果然係美食天堂」；亦有網民質疑會否是「P圖」。

康文署回覆本報查詢指，網絡上流傳的照片位置為康文署青衣東北公園內的露天廣場，該露天廣場最近完成新增天幕工程，當中包括翻新廣場的指示牌。照片中的指示牌尚待驗收。

承辦商已更正

署方在7月20日驗收時發現英文部分出錯，隨即圍封指示牌並要求承辦商立即更正，而承辦商已於7月21日完成更換該指示牌。