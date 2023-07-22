網上熱話｜網傳串錯露天廣場英文Piazza變Pizza　康文署：指示牌已更換 (更新)

【7月22日更新】新增康文署回應
常言道：「人有錯手，馬有失蹄」，有時真是在所難免。不過，香港一向標榜作為國際大都會，若然連政府的英文都出錯，難免令人啼笑皆非。近日網上流傳一張康文署「露天廣場」指示牌，上面英文翻譯竟然把「Piazza」串錯成「Pizza」，即是將「露天廣場」的地名譯成食物「薄餅」，惹來網民「搲爆頭」之餘，還不停嘲笑，更有人說「香港果然係美食天堂」；亦有網民質疑會否是「P圖」。
康文署回覆本報查詢指，網絡上流傳的照片位置為康文署青衣東北公園內的露天廣場，該露天廣場最近完成新增天幕工程，當中包括翻新廣場的指示牌。照片中的指示牌尚待驗收。
承辦商已更正
署方在7月20日驗收時發現英文部分出錯，隨即圍封指示牌並要求承辦商立即更正，而承辦商已於7月21日完成更換該指示牌。
網民當笑話看 問「點解冇菠蘿㗎？」
從網上圖片可見，一個寫有「康樂及文化事務署」的指示牌上，中文寫著「露天廣場」，惟下方的英文名卻寫成薄餅「PIZZA」，而並非「露天廣場」的英文譯名Piazza。發帖的網民笑言：「兩個英文串法都差幾遠架！我唔信識英文嘅人都走晒！」
不少網民都將照片當成笑話看，有人說：「失禮死人」、「人才走了」、「是是但但求X奇」，「係咪識英文嘅人都走哂」、「香港果然係美食天堂」；亦有人笑言：「係中文寫錯左啫」、「以今時今日嘅香港，英文應該係Lu Tin Gong Chang先啱」、「仲用緊真英文字係咪值得高興下呢」，更有網民說有點肚餓，反問「菠蘿呢？點解冇菠蘿㗎？」