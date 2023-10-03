網上熱話｜網傳港女學生港鐵升降機遭外籍男毆劫　真相竟是……(有片)

「香港女學生在港鐵升降機遭外籍男毆打搶劫」？今日多個社交平台瘋傳一段閉路電視片段，顯示一名揹著背囊的女子在升降機內遭外籍男子毆劫，相關片段訊息指案件「發生在香港行人天橋接駁電梯裡」，又指「地點是灣仔地鐵站」；另有帖文指是事件「香港女學生在地鐵站電梯遭外籍男毆打搶劫」。惟有心水清的網民發現，涉事片段早在2019年已在網上流傳，事發地點是在馬來西亞吉隆坡，涉事印裔男子事後已被當地警方拘捕。

外籍男毆打女子頭部及後腦

該閉路電視片段長約1分鐘，可見一名揹著背囊、穿裙紮辮的女子與外籍男子先後步進升降機，當𨋢門關上後，外籍男子隨即向女子的頭部揮拳，連環兩拳將她打倒在地上，企圖搶去其手袋。女子奮力反抗，但外籍男子抓住女子的頭髮，又揮拳打她的後腦，終於將女子的手袋搶去。期間女子一度哀求男子交還手袋，惟外籍男子並無理會，在一番拳打腳踢後，男子最終從手袋內取出錢包後逃去。

片段的訊息就指事件「發生在香港行人天橋接駁電梯裏，真要小心。比人搶野千萬唔好反抗，錢財身外物，保命要緊！行天橋！都是上，落樓梯較安全！」又指「地點是灣仔地鐵站！」；又有社交平台的帖文指：「香港女學生地鐵站電梯遭搶劫，狂打頭超恐怖。」

網民揭發事件發生在2019年 馬來西亞

然而，訊息和帖文很快被心水清的網民踢爆，指事件並非發生在香港，而是發生在2019年的馬來西亞吉隆坡，而且片段上亦有顯示拍攝時間是在2019年。當時一名48歲華裔女子在吉隆坡一鐵路站升降機時，被一名外籍男子毆打搶劫，吉隆坡警方其後鎖定1名印裔男子，以涉嫌搶劫及致傷他人等罪名將他拘捕。