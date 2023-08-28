網上熱話｜網傳男童搭免費永利皇宮纜車　遭趕落車揮拳與職員理論　網民表同情：或有情緒問題

港人近月熱衷北上或「過大海」到澳門消費，其中澳門永利皇宮的免費纜車吸引不少遊客選乘，在半空欣賞酒店表演湖和路氹景色。不過，網上近日流傳片段指，有小童乘搭纜車「好多圈」仍未有落車，最終被職員要求下車，其後更在月台理論和揮拳！
從長約23秒的片段可見，一名職員向男童解釋「你們不下車，我們也沒有辦法」，惟該名男童下車後不顧母親阻攔，繼續試圖揮拳擊打職員，其後又打向指示牌和理論，最終被母親拉走。有相信是目擊事件的排隊遊客稱，事件中母親亦有責任，「細蚊仔識乜嘢吖，嘥鬼氣。」
▼男童被指遭要求落車後與職員理論▼
網民：帶住個有事嘅細路都好陰功
不少留言都批評家長管教無方，「個細路似係打慣人，佢阿媽完全唔緊張，更唔好話道歉」、「小朋友都是睇大人表現嘅，有樣學樣嘛」、「無家教縱壞晒，咁細個已經撩事鬥非」、「又是被寵壞的孩子」。
不過，有網民就觀察到男童家長也表現得一臉無奈，「可能小朋友本身有問題，你們看得出嗎」、「應該係SEN之類」、「好多人都唔清楚乜嘢叫做過度活躍症，呢個係一個病，係需要治療」、「一個女人帶住個有事嘅細路都好陰功嘅」、「我都覺得係(有情緒問題)，我鄰居的小孩就是跟他一樣，智商有問題有情緒病不懂表達！」
同時，亦有網民讚揚工作人員表現，「係要比個讚個位公(工)作人員，真無奈」、「個員工做得好好，係街唔好鬧女人同細路。」