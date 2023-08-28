網上熱話｜網傳男童搭免費永利皇宮纜車　遭趕落車揮拳與職員理論　網民表同情：或有情緒問題

港人近月熱衷北上或「過大海」到澳門消費，其中澳門永利皇宮的免費纜車吸引不少遊客選乘，在半空欣賞酒店表演湖和路氹景色。不過，網上近日流傳片段指，有小童乘搭纜車「好多圈」仍未有落車，最終被職員要求下車，其後更在月台理論和揮拳！

從長約23秒的片段可見，一名職員向男童解釋「你們不下車，我們也沒有辦法」，惟該名男童下車後不顧母親阻攔，繼續試圖揮拳擊打職員，其後又打向指示牌和理論，最終被母親拉走。有相信是目擊事件的排隊遊客稱，事件中母親亦有責任，「細蚊仔識乜嘢吖，嘥鬼氣。」

▼男童被指遭要求落車後與職員理論▼