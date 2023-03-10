網上熱話｜網紅單車被偷香港治安惹關注　內地網民同時驚嘆潮汕阿秋3年變化

在抖音擁有逾100萬粉絲的內地網紅「潮汕阿秋(騎行中國)」，昨日上載片段指，自己以單車行中國3年多，騎走32個省份單車都沒有被偷，沒想到在香港就被偷了，已報警處理。相關新聞隨即在內地網上成為熱話，網民除了關注香港治安的問題外，亦有不少人關注潮汕阿秋數年前跟數年後的樣子差別，有網民笑言：「肯定是同一個人嗎？」
潮汕阿秋的單車在香港被偷成為網上話題，引發內地網民關注香港的治安問題，紛紛質疑「香港治安這麼差的嗎？」有疑似香港警員的網民「通天書生諸葛臥龍」在微博表示「香港的治安真不是想像中好的，一般有一點價值的自行車也不敢鎖在街上。昨天，我小隊接報四宗偷單車，只抓到一宗的。」亦有網民認為「哪裡都有素質低的人，但是偷東西真的令人惡心」。
網民關注阿秋騎行3年樣貌變化
網民討論香港治安問題的同時，亦有不少網民關心潮汕阿秋的樣貌變化，有網民找來潮汕阿秋3年前、剛出發遊中國的相片，跟潮汕阿秋昨天上載片段的樣子作比較指「我還看到阿秋當年出發時候的樣子，才知道他是92年的，再看看現在的樣子，不知道的還以為他是72年的，他都經歷的些啥啊？」亦有網民說「騎行3年，怎麼形象變化這麼大！這真的是一個人嗎？他身上究竟發生了甚麼事？」