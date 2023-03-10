網上熱話｜網紅單車被偷香港治安惹關注　內地網民同時驚嘆潮汕阿秋3年變化

在抖音擁有逾100萬粉絲的內地網紅「潮汕阿秋(騎行中國)」，昨日上載片段指，自己以單車行中國3年多，騎走32個省份單車都沒有被偷，沒想到在香港就被偷了，已報警處理。相關新聞隨即在內地網上成為熱話，網民除了關注香港治安的問題外，亦有不少人關注潮汕阿秋數年前跟數年後的樣子差別，有網民笑言：「肯定是同一個人嗎？」

潮汕阿秋的單車在香港被偷成為網上話題，引發內地網民關注香港的治安問題，紛紛質疑「香港治安這麼差的嗎？」有疑似香港警員的網民「通天書生諸葛臥龍」在微博表示「香港的治安真不是想像中好的，一般有一點價值的自行車也不敢鎖在街上。昨天，我小隊接報四宗偷單車，只抓到一宗的。」亦有網民認為「哪裡都有素質低的人，但是偷東西真的令人惡心」。