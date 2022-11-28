網上熱話｜網購平台驚揭有人「淘寶集運」狗狗來港　網民怒批：係咪癲㗎

本港不少市民均有透過內地淘寶網購的習慣，然而本港網購及貨運平台「BuyUp」日前在官網發文，指在東莞倉庫同事發現一箱貼有「鮮活產品」的全密封紙箱，在準備集運至香港前夕，箱內突然有動靜，以及奇怪低鳴的「鳴鳴」叫聲。
狗狗推斷被困紙箱長達4天
該同事感到疑惑，打開察看，竟赫見箱內有一頭活生生的狗狗。貼文指，「邊條友仔玩咁大，無預小狗晚餐，同事要即刻出去買狗糧，唔收啦先暫養，小狗好可愛，再次呼籲活體動植物/生鮮食品請勿集運到香港。」
有網民根據貨物貼上寄送日子至官網發帖日子判斷，狗狗已慘被困在紙箱內不吃不喝長達4天。有人直言要向買家追究責任「報警告佢虐待動物」或公開其個人資料，以免其他集運公司受害。不過「BuyUp」回應指，基於私隱問題不能公開其資料，但已拒收貨物及封帳處理。目前狗狗亦已由一位有愛心的內地同事領養，寧願賠錢亦不會退回原商家。
網民：個腦淘返嚟？
事件引起熱議，網民更狠批發貨的商家及買家毫無人性。「生勾勾仲未死已經係神蹟」、「好彩無焗死，狗狗福大命大」、「速遞動物真係好癲」、「淘寶狗狗已經夠痴線，仲要集運.....」、「淘動物條友係咪癲架(㗎)」、「痴線㗎？個腦淘返嚟？」
事實上，巿民淘寶活體後集運來港的個案並非首次，2019年8月，另一家淘寶集運公司「淘派集運」在官網發帖，表示發現有一淘寶紙箱中藏着活生生的倉鼠連膠箱，該紙箱以膠紙全密封，估計小倉鼠在密不透風的空間生存了數天，估計有巿民在內地商家購買倉鼠後，再指示商家透過封箱包貨方式企圖蒙混過關，集運來港，最終及時被揭發。