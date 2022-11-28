網上熱話｜網購平台驚揭有人「淘寶集運」狗狗來港　網民怒批：係咪癲㗎

本港不少市民均有透過內地淘寶網購的習慣，然而本港網購及貨運平台「BuyUp」日前在官網發文，指在東莞倉庫同事發現一箱貼有「鮮活產品」的全密封紙箱，在準備集運至香港前夕，箱內突然有動靜，以及奇怪低鳴的「鳴鳴」叫聲。

狗狗推斷被困紙箱長達4天

該同事感到疑惑，打開察看，竟赫見箱內有一頭活生生的狗狗。貼文指，「邊條友仔玩咁大，無預小狗晚餐，同事要即刻出去買狗糧，唔收啦先暫養，小狗好可愛，再次呼籲活體動植物/生鮮食品請勿集運到香港。」

有網民根據貨物貼上寄送日子至官網發帖日子判斷，狗狗已慘被困在紙箱內不吃不喝長達4天。有人直言要向買家追究責任「報警告佢虐待動物」或公開其個人資料，以免其他集運公司受害。不過「BuyUp」回應指，基於私隱問題不能公開其資料，但已拒收貨物及封帳處理。目前狗狗亦已由一位有愛心的內地同事領養，寧願賠錢亦不會退回原商家。