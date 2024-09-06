網上熱話｜缺德公屋戶雪櫃棄走廊 街坊怒斥冇後果：當公家地方垃圾桶

一名男網民在「公屋討論區 - 香港facebook群組」發帖上載照片，可見有住戶將舊雪櫃直接棄於公屋走廊。

亂棄舊電器可影響隔離鄰舍，亦會被票控亂丟垃圾。近日有居於公屋的網民於社交平台投訴，指有缺德鄰居將一個雪櫃公然棄置在逃生𨋢口前，一方面阻礙通道，亦加重清潔工人負擔，怒斥對方「當公家地方係垃圾桶」。其他網民亦批評缺德人士，指環保署有「四電一腦」免費回收電器計劃，「有人幫你免費上門收都懶，寧願要做垃圾蟲」。

一名男網民周三(4日)在「公屋討論區 - 香港facebook群組」發帖上載照片，可見有住戶將舊雪櫃直接棄於公屋走廊，更放在用作緊急逃生的升降機槽救生門前面。該雪櫃門上貼有一張管理處的通知，指該處嚴禁棄置大型家具、電器及垃圾，要求有關物主將雪櫃自行搬到附近的大型廢物收集站。發文者斥責：「其實係咪冇後果，個個當公家地方係垃圾桶。」根據「屋邨管理扣分制」加強措施，9項不當行為的扣分分數將會增加，其中胡亂棄置垃圾扣分由5分增加至7分。

其他網民亦留言批評涉事者行為不負責任，阻塞通道之餘更要清潔工人代勞棄置，「放正𨋢口幾X街吓」、「搬死清潔工，完全無責任心」、「換左雪櫃就自己拎去垃圾房啦」。「其實大堂應該裝cam」。有人表示，現在環保署有「四電一腦」計劃，可以免費上門收走舊件，「有人幫你免費上門收都懶，寧願要做垃圾蟲」、「其實係懶，一個電話可以搞掂」。

亦有網民表示，一般都要換新雪櫃時才會棄置雪櫃，工人送貨時都需要登記，管理處只要翻查紀錄就能找出涉事住戶，「應該唔難查邊個單位」、「如果要做嘢都知道邊一家邊一戶掉出嚟啦，因為送貨嚟係有登記㗎嘛」。

