網上熱話｜缺德男中環食肆前隨地小便 女伴把風見被拍即罵路人

社交平台有網民發帖，指一名缺德男子在中環擺花街一間食肆前涉隨地小便，並有一名女伴把風。女子發現樓主偷拍後，即用廣東話粗口喝罵，樓主批評二人「我真係無見過喺大街咁做，個女仲要咁嘅眼神，啤返過嚟係大條道理XX我」。

該名女樓主本月29日凌晨3時許在社交平台Threads上載影片發帖，留言指「影完之後仲要好大聲XX我。真係後悔冇zoom（拉埋）近女主角（好強勁嘅獅吼功）。中環大街大巷屙尿仲要大大聲第一次見，下次唔好咁做啦」。 影片可見現場為中環擺花街一食肆地舖附近，旁邊有一檔報紙檔，一名穿長袖上衣的男子於店舖門口及報紙檔之間小便，身旁一名短裙女子發現樓主偷拍後，立即拍男子背部提醒。樓主指，「我真係無見過喺大街咁做，個女仲要咁嘅眼神，啤返過嚟係大條道理XX我」、「反而係個男人知衰叫佢走」。

「反而係個男人知衰叫佢走」 到當日下午樓主再發帖文，為事發現場照片，男子小便的位置牆壁上有污漬，未知是否為尿漬。「承上題，嗚，有人屙完尿又唔清潔番，射番水都好啊。報紙檔：臭臭。其實我唔係想影1秒，但係當時手機就快冇電，我影佢哋係想俾佢知道其實有人睇到，咁係唔啱㗎喂，唔好同我講話好多人都咁，成年人，就算急都唔喺人哋舖頭門口掛？！」。 有網民發現，「有個cam（閉路電視）喺頭頂都咁大膽」、「其實個鋪頭有cam，應該會叫事主俾返清潔費，如果唔係就仲有高清片」。