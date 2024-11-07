網上熱話｜美誠月餅2.0？ 小紅書推介蛋卷界Hermes「上水美圓」 網民︰又係香港人唔識

中秋節前有內地網紅在直播平台推廣一款聲稱是香港高端品牌，但實際為內地生產、香港並無銷售的「美誠月餅」，最終因涉虛假宣傳等被內地當局罰款整改。近日內地社交平台小紅書亦推介一款聲稱是「蛋卷界Hermes」的品牌「上水美圓」蛋卷，引發香港網民熱議，「又係香港人唔識既嘢」。

小紅書有用戶發帖文稱，去香港買手信時獲朋友推介聲稱是「蛋卷界Hermes」的「上水美圓蛋卷」蛋卷，形容是「蛋卷界的天花板，作為手信太合適，路過香港一定要衝衝衝」。蛋卷罐可見以簡體字印有「上水美圓(Sheung Shui My)」、「手作黃油味蛋卷」、主理人為一名叫鄺錦洪的男子，指他是「世界吉尼斯中式點心廚王」及「香港飲食業管理協會專業顧問」，罐裝聲稱是「香港味道」、「香港風味」。小紅書另有網民指，「上水美圓」蛋卷在內地電商平台京東有出售，「聽朋友介紹的，據說是香港點心大師主理」。