網上熱話｜老婆交友App「求安慰」日收逾400男邀請　港男：第一次感到自己咁卑微

「信知生男惡，反是生女好」，是詩人杜甫作品中的諷刺說話，不過放在現今社會，可能道出客觀現實。

有港男在連登討論區以「根本男人就唔應該結婚拍拖」為題發文。文中提到同老婆因小事鬧交，之後老婆發脾氣下載了一個交友App玩了一日。港男指，老婆在交友App打了句「求安慰」，一日就收到超過400個男士找她：「老婆打咗句『老公鬧我 求安慰』，結果一日就收到over 400條仔邀請，仲有好多人話會請佢飲野食野，有係廢男直頭match咗五分鐘就payme咗$50比我老婆，話當係安慰。」

港男下載交友App僅得3個match

然而，最令港男不滿的是，他亦下載該交友App玩，怎料成日只得三個邀請：「跟住我又試下down(下載)HMD玩下，玩咗成日得三個match，一個傾傾下走咗，兩個覆單字」。

對此港男不禁慨嘆：「雖然我同老婆已經和好返，但我第一次感受到原來自己咁卑微，隨時可以畀人取代，老婆只要一嬲嗌離婚，佢都有大把人等住，我就輸曬成副身家再畀幾百條仔派綠帽。」他回應網民時強調是「真事，好唔開心，飯都食唔落」，又說「我一直以為自己好有用，因為工作人工都算唔錯，原來我咁辛苦讀書做野，都係一文不值，女人開個App就取代到。」