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2025-01-12 12:17:05

網上熱話｜膠樽回收疑有人加水賺更多綠綠賞分　網民斥下賤回收桶貼告示促勿做

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美孚新邨一部智能回收桶近日結出告示要求用家自重，不要在回收膠樽內加水。(網民Nik Estnos@FB群組「Mei Foo美孚」)

美孚新邨一部智能回收桶近日結出告示要求用家自重，不要在回收膠樽內加水。(網民Nik Estnos@FB群組「Mei Foo美孚」)

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政府在全港建立回收網絡「綠在區區」，以積分鼓勵市民提交回收物，又在多區設置智能回收箱，以自動測量及紀錄回收物重量方便自助回收和儲分。有網民近日發現，在荔枝角大型屋苑美孚新邨的一部智能回收箱上，有手寫告示提醒使用者自重，不要在回收的膠樽加水，惹來其他街坊齊聲批評。

美孚新邨一部智能回收桶近日結出告示要求用家自重，不要在回收膠樽內加水。(網民Nik Estnos@FB群組「Mei Foo美孚」) 市民可在「綠在區區」以「綠綠賞」積分兌換禮品。(資料圖片) 市民可透過提交回收物賺取「綠綠賞」積分。(資料圖片／羅庸軒攝) 現時市面上有各式各樣的智能回收桶。(資料圖片／羅庸軒攝) 市民可透過提交回收物賺取「綠綠賞」積分。(資料圖片／羅庸軒攝) 市民可透過提交回收物賺取「綠綠賞」積分。(資料圖片／羅庸軒攝)

網民斥缺德者只想要積分非為環保

據網民在屋苑群組上載的照片，可見回收膠樽的一格貼有一張手寫告示，列明「請自重 膠樽不要裝水」，下方亦有另一張列印出來的指引，呼籲用家要倒清膠樽內液體和簡單清洗後，始把膠樽放入智能回收箱。發帖網民直言，這種情況「其實應該一早預咗」。

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群組內其他街坊見狀都批評部分市民缺德，「保護地球是高尚情操，為何有此下賤操作」、「為左(咗)個(嗰)啲重量而做數換野(嘢)，厲害」、「d(啲)人只係要績(積)分，唔係真係想環保」，亦有人擔心區內街坊只會變本加厲，「信我，有左(咗)呢張告示，更多樽裝滿水。」

據環保署香港減廢網站，回收膠樽每公斤可獲80綠綠賞積分，而150分就可兌換450克幼鹽、300分可換卷裝廁紙、5,000分可換50元超市現金券等。綠綠賞會員可以到「綠在區區」全線「回收環保站」和大部分「回收便利點」等，使用自動禮品兌換機或在「綠在區區」職員協助下兌換禮品。

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