網上熱話｜自稱中一生黑客發「最後通牒」促撤一政策　梁銶琚書院：已報警

網上流傳一名自稱為樂善堂梁銶琚書院中一學生的黑客，向學校發電郵作「最後警告」。(Pexels圖片)

網上近日流傳，一名自稱上環樂善堂梁銶琚書院中一學生、名稱為「ShadowLST」的黑客，日前向學校發電郵，點出校方服務器系統存在的漏洞和「後門」，又要求學校容許學生自由下載或卸載行動裝置管理(MDM)，否則會入侵學校的「所有嘢」。

電郵亦提到學校政治立場「很嚴重」，稱「甚至英語周是關於中國的」，並強調「我們不是機器。不需要在我的大腦中編寫程序和洗腦。」電郵最後指出團隊有7名成員，包括一名智商高達136的指揮官，揚言「我們可以破解一切，就連羅校長的帳號都可以輕鬆破解。」

校方呼籲師生不時改密碼

樂善堂梁銶琚書院今日(27日)發出學生通告，表示部分教師和學生昨日(26日)凌晨時份經學校電郵系統，收到一封題為「the last warning」(最後警告)的郵件，調查後發現寄件人盜用校內一位教師的學校電郵帳戶發出。

校方續指，同日上午已馬上採取行動，確保學校保密資料不受干擾，包括加強網絡系統的維護及登入權限，又在同日下午報警。由於案件已交由警方處理和調查，校方現未能透露事件詳情。

學校又表示向來就不同意見持開放態度，今次事件讓全體師生正視網絡安全的重要性，呼籲師生應不時更換高強度的帳戶密碼。校方續稱，日後會尋求更專業的技術支援，進一步提升學校網絡系統安全，亦會加強師生及員工的資訊科技素養。