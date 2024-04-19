北上消費熱潮下，本港零售及餐飲業頽勢持續引起關注，有網民日前途經九龍城，發現一間茶餐廳的晚市餐牌，一碟粟米肉粒飯竟索價78元，覺得太昂貴，發文稱「頹飯都賣$78，真係就嚟食唔起」，帖文引來網民熱議，又指茶記太貴令兩餸飯店越開越多。

樓主直言「以為眼花」 最終去附近餐廳買外賣 該網民在香港討論區以「頹飯show me your love飯（粟米肉粒飯）都賣$78真係就嚟食唔起」為題發文，並上傳了一張圖片，可見位於九龍城一間茶餐廳門外的價錢牌，晚市供應時段為6時至10時，多款碟頭飯價錢介乎78元至79元，跟咖啡或茶，凍飲加2元。樓主所指的粟米肉粒飯售價78元，直言「我以為我眼花」、「價值觀崩壞」，結果決定去附近餐廳買外賣飯盒。

網民熱議「深圳幫到你」 帖文引起網民熱議，指價錢太貴「食唔起」，「78元係咪真係值」、「粟米肉粒飯至唔值，仲要咁嘅環境茶記」、「有一半係食個租金」、「深圳幫到你」、「所以無人在港消費！遲早關門！」、「自己整，十蚊成本至十二蚊左右，實在係堅尼(離)地城。」、「真係自己煮把啦!反正比咗$都唔等如好食」、「全部當香港人水魚」、「我已經唔去茶餐廳，又貴又要受氣」，亦有人指茶記太貴令兩餸飯更受歡迎「平時早收工都唔覺，今日遲左收工樓下兩餸飯四五十人排隊」，「兩餸飯30幾蚊，所以越開越多」。