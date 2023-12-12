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2023-12-12 18:00:46

網上熱話｜荃灣楊屋道街市驚現13蚊燒味飯　網民：窮人救星

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最近有網民分享在荃灣楊屋道街市購買的13蚊燒味飯，大讚「2023年仲有$13盒飯，真心不得了」(香港茶餐廳及美食關注組facebook群組)

最近有網民分享在荃灣楊屋道街市購買的13蚊燒味飯，大讚「2023年仲有$13盒飯，真心不得了」(香港茶餐廳及美食關注組facebook群組)

經濟不佳加上通脹，飯盒價格愈來愈貴，小市民均要「勒緊褲頭」光顧「兩餸飯」。最近有網民分享在荃灣楊屋道街市購買的13蚊燒味飯，大讚「2023年仲有13盒飯，真心不得了」，帖文引來網民熱議，大讚「窮人救星」。

該網民於facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，分享自己在荃灣楊屋道街市內一間店舖買了一盒13蚊燒味飯，從上載圖片見到，該盒燒味飯有至少8塊燒肉，再配上薑蓉及白飯，樓主形容份量「同平時30蚊一盒個的，我覺得相差無幾。可能我淨係叫咗單拼。雙拼可能多的。」

 

最近有網民分享在荃灣楊屋道街市購買的13蚊燒味飯，大讚「2023年仲有$13盒飯，真心不得了」(香港茶餐廳及美食關注組facebook群組)

最近有網民分享在荃灣楊屋道街市購買的13蚊燒味飯，大讚「2023年仲有$13盒飯，真心不得了」(香港茶餐廳及美食關注組facebook群組)

超平燒味飯引來網民震驚，大讚「係平，係抵，窮人救星」、「店主賣得出(呢個價)，可能係回饋社會給有需要的人」、「我都買咗兩盒」、「香港係仲有好多有善心的店」、「深水埗都要22」、「低下層又唔食多，都算係一餐嘞，飽肚就算」、「有得食好過無得食，應該是良心老闆」、「窮到冇飯食就唔會諗咁多」。

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有網民質疑質素「真係唔敢食」 掀兩派爭論

不過也有人質疑飯盒質素「平嘢無好嘢」，「13蚊盒真係唔敢食，你認為佢會俾啲咩你食呢？」，隨即有網民反駁，「難道你又認為，賣100蚊盒飯又安全得多？」、「13蚊想點！食得飽已經感恩」、「可能係回饋社會飯盒」。

有網民亦駁斥13蚊都唔一定係有問題嘅，香港貧富懸殊嚴重，呢個價錢其實係弱勢社群解決溫飽的救命稻草，如果不入閣下法眼亦無需詆毀」、「13蚊盒飯再出現，對香港來講都係一個悲哀」、「平嘅一定有問題，咁派嘅一定有毒？」、「賣盒飯100蚊會畀人話謀取暴利，13蚊會話你係唔知用咩整出嚟，香港人壓力真係好大」。

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