網上熱話｜荃灣楊屋道街市驚現13蚊燒味飯　網民：窮人救星

經濟不佳加上通脹，飯盒價格愈來愈貴，小市民均要「勒緊褲頭」光顧「兩餸飯」。最近有網民分享在荃灣楊屋道街市購買的13蚊燒味飯，大讚「2023年仲有13蚊盒飯，真心不得了」，帖文引來網民熱議，大讚「窮人救星」。 該網民於facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，分享自己在荃灣楊屋道街市內一間店舖買了一盒13蚊燒味飯，從上載圖片見到，該盒燒味飯有至少8塊燒肉，再配上薑蓉及白飯，樓主形容份量「同平時30蚊一盒個的，我覺得相差無幾。可能我淨係叫咗單拼。雙拼可能多的。」

超平燒味飯引來網民震驚，大讚「係平，係抵，窮人救星」、「店主賣得出(呢個價)，可能係回饋社會給有需要的人」、「我都買咗兩盒」、「香港係仲有好多有善心的店」、「深水埗都要22蚊」、「低下層又唔食多，都算係一餐嘞，飽肚就算」、「有得食好過無得食，應該是良心老闆」、「窮到冇飯食就唔會諗咁多」。