網上熱話｜荃灣、將軍澳連鎖店飲品驚見巨型曱甴　網民崩潰：飲咗一半

不少食肆衛生情況未必理想，但食客均會抱著「眼不見為淨」的態度去光顧。但若飲料中都混雜曱甴，除了噁心之外，很可能更會影響健康，令人不得不正視。一名網民昨日於Facebook群組「荃灣友」發文指出，日前於荃灣路德圍一間台式飲品店買了一杯珍珠奶茶，豈料喝了約三分之一後，杯內竟有一隻曱甴浮出。

網民笑言：佢攬實咗支飲管

從相中可見，該隻曱甴頗為巨型，且似仍生還，爬在黑色粗身飲管上待救。該網民看見後亦大感崩潰，呼籲一眾街坊「大家飲前真係要小心」。

帖文引起網民熱議，紛紛驚呼「以後都唔會幫襯」、「好恐怖，仲要已經飲咗一半」、「大到咁都見唔到」；有網民則笑稱，「佢攬實咗支飲管，求生意志好強」、「佢求救緊呀，幫下佢啦」、「望落好生猛呀」；有人則建議應盡快向食環署投訴。

飲曱甴紅豆冰患腸胃炎

無獨有偶，另一Facebook群組「飲食邪惡情報」亦有網民分享，在一間大型連鎖食肆用膳，飲用一杯紅豆冰。怎料，在飲用至最後一口，才發現一隻約3cm大的曱甴，混在同為啡紅色的紅豆中。她當時已投訴及獲處理，餐廳願意退錢及重製食物。而她在用餐後的2個小時後，出現上吐下瀉症狀，經診斷後患上腸胃炎，獲醫生處方抗生素。

事實上，曱甴體內攜帶很多不同的細菌，包括能夠引起腹瀉、腸胃炎的大腸桿菌、沙門氏菌等，而細菌會存在於曱甴腿部及身體，即使只是曱甴爬過的地方，亦能夠傳播細菌。