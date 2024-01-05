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2024-01-05 13:21:56

網上熱話｜荃灣7歲童被唐狗咬傷面 母向狗主索賠15萬惹網民熱議

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男童母周三(1月3日)在Facebook群組「荃灣友」發文，指其7歲兒子於上周六（12月30日）於荃灣沙咀道附近，被一隻頭有「no」字牌的黑色唐狗咬傷面頰，情況嚴重

男童母周三(1月3日)在Facebook群組「荃灣友」發文，指其7歲兒子於上周六（12月30日）於荃灣沙咀道附近，被一隻頭有「no」字牌的黑色唐狗咬傷面頰，情況嚴重

荃灣一名7歲男童於街頭被一隻放於電單車店外的唐狗咬傷面，其母向狗主索賠15萬，對方表示無力賠償。男童母不滿對方連基本的醫藥費用都沒有付，於facebook群組公開事件及狗主樣貌，但有網民質疑「講啲唔講啲」，有人發現狗牌上其實有「請勿觸摸」標誌，質疑男童是否主動觸摸狗隻才會被咬傷，另有閉路鏡頭顯示，當時唐狗坐於店外，男童上前疑出手觸摸後，對方突發難攻擊。

狗牌上有「請勿觸摸」標誌  

男童母周三(1月3日)在Facebook群組「荃灣友」發文，指其7歲兒子於上周六（12月30日）於荃灣沙咀道附近，被一隻頭有「no」字牌的黑色唐狗咬傷面頰，情況嚴重，「仔仔到依家都處於很害怕的狀態，醫生建議要睇心理醫生」。事主指狗主原表示會負責，後來卻反口稱自己「住公屋」能力有限拒作賠償。事主不滿狗主甚至未有提供基本醫藥費，已就事件報警，她又指該隻唐狗此前曾多次咬人，「漁農處都抓過只狗，放返狗」，惟狗主仍採取放任態度，「無帶口罩狗帶狗繩，畀個定時炸彈係街度行走」。

男童母周三在Facebook群組「荃灣友」發文，指其7歲兒子於荃灣沙咀道附近，被一隻黑色唐狗咬傷面頰。 男童母周三在Facebook群組「荃灣友」發文，指其7歲兒子於荃灣沙咀道附近，被一隻黑色唐狗咬傷面頰。 男童母周三在Facebook群組「荃灣友」發文，指其7歲兒子於荃灣沙咀道附近，被一隻黑色唐狗咬傷面頰。 男童母在Facebook群組「荃灣友」公開狗主照片 事主指狗主原表示會負責，後來卻反口稱自己「住公屋」能力有限拒作賠 事主指狗主原表示會負責，後來卻反口稱自己「住公屋」能力有限拒作賠 有網民指唐狗頸上已經戴有標示「不要觸摸」字牌

閉路顯示唐狗坐店外 男童上前疑出手觸摸

相片所見，男童的上唇、右邊鼻翼及面頰均有受傷。從雙方短訊對話截圖所見，事主疑向狗主索取15萬元賠償，並稱「15萬喺香港算得了甚麼」。對方則表示自己住公屋、經濟能力有限無法賠償。及後事主提出分期支付賠償，對方則建議事主先取得驗傷報告，確定傷勢及治療費用後再商議賠償金額。

警方指案發當日下午12時許接獲一名女子報案，指於早上約10時，其7歲兒子在沙咀道168號對開位置，與一隻唐狗玩耍期間被咬傷面部需送院治理，漁護署其後到場將涉事唐狗帶走。

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唐狗頸戴有「不要觸摸」字牌

有網民指事件雙方均有責任，狗主應為狗隻戴上狗繩及口罩，惟唐狗頸上已經戴有標示「不要觸摸」字牌，而事發時父母未有看管男童。網上有閉路鏡頭顯示，當時唐狗坐於店外，男童上前疑出手觸摸，對方發難咬向男童面部一下，隨即鬆口回頭。

多名街坊表示唐狗對人表現友善

另有網民質疑事主於facebook未交代詳細經過，「冇前冇後，講啲唔講啲」，多名網民表示該隻唐狗已在荃灣多年，對人狗均表現友善，不相信會無故主動襲擊途人，「好多人問你個仔有冇主動搞隻狗，但一個回應都冇」。亦有人支持事主，指「既然隻狗咁凶惡咁生人勿近唔俾摸，點解狗主不為隻狗佩戴狗罩？！狗主絕對應該負起全部責任！」「我覺得狗主嘅處理方式有問題，不過咁多年嚟每日經過都見呢隻狗，有啲難以置信佢會主動襲擊人。希望件事可以妥善解決，祝小朋友早啲好翻，唔好留疤。」
 

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