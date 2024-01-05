網上熱話｜荃灣7歲童被唐狗咬傷面 母向狗主索賠15萬惹網民熱議

荃灣一名7歲男童於街頭被一隻放於電單車店外的唐狗咬傷面，其母向狗主索賠15萬，對方表示無力賠償。男童母不滿對方連基本的醫藥費用都沒有付，於facebook群組公開事件及狗主樣貌，但有網民質疑「講啲唔講啲」，有人發現狗牌上其實有「請勿觸摸」標誌，質疑男童是否主動觸摸狗隻才會被咬傷，另有閉路鏡頭顯示，當時唐狗坐於店外，男童上前疑出手觸摸後，對方突發難攻擊。 狗牌上有「請勿觸摸」標誌 男童母周三(1月3日)在Facebook群組「荃灣友」發文，指其7歲兒子於上周六（12月30日）於荃灣沙咀道附近，被一隻頭有「no」字牌的黑色唐狗咬傷面頰，情況嚴重，「仔仔到依家都處於很害怕的狀態，醫生建議要睇心理醫生」。事主指狗主原表示會負責，後來卻反口稱自己「住公屋」能力有限拒作賠償。事主不滿狗主甚至未有提供基本醫藥費，已就事件報警，她又指該隻唐狗此前曾多次咬人，「漁農處都抓過只狗，放返狗」，惟狗主仍採取放任態度，「無帶口罩狗帶狗繩，畀個定時炸彈係街度行走」。

閉路顯示唐狗坐店外 男童上前疑出手觸摸 相片所見，男童的上唇、右邊鼻翼及面頰均有受傷。從雙方短訊對話截圖所見，事主疑向狗主索取15萬元賠償，並稱「15萬喺香港算得了甚麼」。對方則表示自己住公屋、經濟能力有限無法賠償。及後事主提出分期支付賠償，對方則建議事主先取得驗傷報告，確定傷勢及治療費用後再商議賠償金額。 警方指案發當日下午12時許接獲一名女子報案，指於早上約10時，其7歲兒子在沙咀道168號對開位置，與一隻唐狗玩耍期間被咬傷面部需送院治理，漁護署其後到場將涉事唐狗帶走。