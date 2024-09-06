網上熱話｜荔枝角現「要錢黨」！操普通話男女索錢坐車　女生拒絕後即被搶袋

網上熱話｜有女網民表示，在荔枝角遇到一對操普通話的男女途人問她索錢坐車，惹來網民討論。(Threads截圖/Google Map截圖)

本港近月來出現多宗街頭「索錢」事件！近日再有女生在社交平台發帖，聲稱連荔枝角亦有街頭騙子向人索錢。她提到日前於荔枝角回家途中，突遇一對操普通話的男女途人問她索錢坐車。當她拒絕後，竟然被男途人搶走了她手中一袋東西。

該女生在社交平台 Threads 上發帖分享她的遭遇，表示「乜現家連荔枝角都咁多同胞騙子」。她指日前下班後，在荔枝角郵局附近買食物回家時，遇到一對男女途人以普通話問路。該女子手持iPhone 15pro max，表示好急去東涌大嶼山，但是沒有零錢，於是向她索求金錢，抑或「買2枝(支)水俾(畀)我都得架！」。

該女生拒絕給錢後，男途人突然伸手搶去她手中的一袋東西，並表示「你買咁多野點會冇錢」。女生驚嚇地大叫，並望向街上另一邊無人的方向。該對持普通話的男女被女生的反應「嚇窒咗」，女生趁機奪回該袋東西跳跑。而該對男女反應過來後，追著女生跑了一段路才停下來。

網民：依家香港好多要錢黨出沒

帖文發出後，引起網民熱議，不少人都對該對騙子的猖狂行為表示震驚，「騙唔駛咁猖狂，荔枝角邊個位？……驚驚」、「好恐怖，黐線㗎！好彩你走到」、「放工時間咁多人都咁狼」、「係咪黐線仲搶你袋嘢」、「wtx，仲追住你」、「搶翻佢部iPhone話翻佢好多錢」、「要報警喎，明搶」、「仲要追你半條街，黐線㗎，你可以報警備案」。