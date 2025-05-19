網上熱話｜荔枝角茶餐廳歌手現場表演 網民笑稱：酒廊文化復興

樓主稱「估唔到茶餐廳咁樣轉型」

社交平台Threads昨日有網民發帖，稱「係咪我孤陋寡聞，依家啲茶餐廳進化到有live Band表演？」地點在在荔枝角長沙灣道一間茶餐廳，影片可見一名女子開咪高歌衛蘭歌曲《心亂如麻》，當時有多名食客用餐。有網民問「係咪員工自肥唱K」，樓主回應「似乎喺受邀請」、「估唔到茶餐廳咁樣轉型」，及後該女歌手發布唱歌影片，稱接受食客點歌，有路人經過時張望，影片可見有另外兩人負責鋼琴及打鼓伴奏，該團隊不時於各區戶外表演。另有網民發帖兩周前曾光顧同一茶餐廳，當時有另一男歌手唱歌。