網上熱話｜荔枝角茶餐廳歌手現場表演 網民笑稱：酒廊文化復興

餐飲業市道近年受到嚴重衝擊，不少餐廳面對挑戰想辦法「識變、應變、懂變」。近日有食客發現荔枝角一間茶餐廳有歌唱表演，一名女子於現場開咪高歌，樓主稱「估唔到茶餐廳咁樣轉型」，引起網民熱議「55蚊碟飯包1隻歌？」、「酒廊文化復興」。
樓主稱「估唔到茶餐廳咁樣轉型」
社交平台Threads昨日有網民發帖，稱「係咪我孤陋寡聞，依家啲茶餐廳進化到有live Band表演？」地點在在荔枝角長沙灣道一間茶餐廳，影片可見一名女子開咪高歌衛蘭歌曲《心亂如麻》，當時有多名食客用餐。有網民問「係咪員工自肥唱K」，樓主回應「似乎喺受邀請」、「估唔到茶餐廳咁樣轉型」，及後該女歌手發布唱歌影片，稱接受食客點歌，有路人經過時張望，影片可見有另外兩人負責鋼琴及打鼓伴奏，該團隊不時於各區戶外表演。另有網民發帖兩周前曾光顧同一茶餐廳，當時有另一男歌手唱歌。
帖文引起網民熱議，有人稱「仲以為係食客食lunch」、有人指「酒廊文化復興」、「55蚊碟飯包1隻歌？」、「生意難做」，亦有網民批評歌手表現未如理想，擔心反令食客感滋擾帶來反效果，「想啲客食完快啲走」、「我寧願你剩係live music算 真心唔太好聽 」、「唱唔緊要，但唱得有點難聽喎！」。亦有人建議其他連鎖店仿傚，「譚仔幾時推出K Lunch？」。