網上熱話｜葉劉淑儀重返母校演講　稱對長衫旗袍校裙感份外親切

行政會議召集人兼立法會議員議員葉劉淑儀日前到其母校聖士提反女子中學演講，除大談青年人如何尋找更大空間的主題，更透露自己對長衫旗袍校裙感份外親切。以往她的一套中秋旗袍照片，亦於被網民稱讚人比花嬌。

分享在校就讀15年的時光

葉劉淑儀表示，自己從幼稚園開始便在聖士提反就讀，經歷小學、中學直至A-level階段，在聖士提反學校度過了15年快樂時光，因此當回到母校時再見到一眾穿著藍色長衫的同學們，感到份外親切。

葉劉提及從政心得

葉劉淑儀又提及自己從政心得，她指當年作為主修英國文學的學生，實在想不到會從政，分享談到如何尋找更大空間時，她認為空間定義很廣泛，可以有實際空間(physical Space)、精神空間(Mental Space)以及知識空間(Intellectual Space)。

她又指，現今世代空間越來越廣闊，科技發展透過締造給予人類更大的空間，科技不但擴闊了空間，更改變了世界；又引用蘋果創辦人Steve Jobs名言「Stay hungry，Stay foolish」，勉勵同學要真切地了解自己的興趣及才能，堅持追尋自己的夢想。