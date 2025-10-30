網上熱話｜葵涌怪男問途人「著幾號鞋」 提起赤腳觸摸按壓 網民指為慣犯

網民發帖表示在葵涌遇到一名「怪男」，先問途人「著幾號鞋」，之後做出一些怪異舉動，其行為被拍下。(Threads)

社交平台Threads近日有網民發帖，表示在葵涌遇到一名「怪男」，先問途人「著幾號鞋」，之後做出一些怪異舉動，其行為被拍下，指該男子多在晚上現身葵涌運動場至葵盛泳池一帶。有不少網民均表示曾「中招」，指該男子為「慣犯」，足跡遍及多區。

「好大，好大，隻腳好大喎」

樓主帖文表示「葵涌區注意此人，經常於晚上六時半至七時出現於葵涌運動場至葵盛泳池一帶。會問人着幾號鞋，然後作出以下行為」，照片及影片可見「怪男」為一名中年男子，穿藍色衫及孭背囊，他在公園的健身設施問一名四眼赤膊男子「著幾號鞋」後，疑似說服對方除鞋「檢查」。「怪男」提起對方赤腳不斷觸摸按壓腳底及「觀察」：「好大，好大，隻腳好大喎，好鬼大，你隻腳好大！」