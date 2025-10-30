網上熱話｜葵涌怪男問途人「著幾號鞋」 提起赤腳觸摸按壓 網民指為慣犯

社交平台Threads近日有網民發帖，表示在葵涌遇到一名「怪男」，先問途人「著幾號鞋」，之後做出一些怪異舉動，其行為被拍下，指該男子多在晚上現身葵涌運動場至葵盛泳池一帶。有不少網民均表示曾「中招」，指該男子為「慣犯」，足跡遍及多區。
「好大，好大，隻腳好大喎」
樓主帖文表示「葵涌區注意此人，經常於晚上六時半至七時出現於葵涌運動場至葵盛泳池一帶。會問人着幾號鞋，然後作出以下行為」，照片及影片可見「怪男」為一名中年男子，穿藍色衫及孭背囊，他在公園的健身設施問一名四眼赤膊男子「著幾號鞋」後，疑似說服對方除鞋「檢查」。「怪男」提起對方赤腳不斷觸摸按壓腳底及「觀察」：「好大，好大，隻腳好大喎，好鬼大，你隻腳好大！」
網民懷疑是「戀腳癖」
帖文引發網民熱議，不少人指該男子為「慣犯」，懷疑是「戀腳癖」，有人轉發2024年舊帖文，當時有人於港鐵目擊「有個呀叔無啦啦除一個後生仔隻鞋，話想睇吓佢隻腳有幾大咁 個阿叔摸完佢隻腳就走咗成件事唔夠20秒」。亦有人稱「呢條友好出名！！我記得佢連中學生都唔放過，幾年前已經睇到有人post過佢，男孩子都要好好保護自己......」、「我都見過佢兩次！！懷疑係專揀男人落手！」、「阿叔仲要蠢到畀佢玩腳....大癲」、「......係香港仔網球埸外海旁遇過佢，佢個陣問都冇問，望咗幾眼就抬起當時女友隻腳『按摩』......」、「係葵芳地鐵站出面試過，佢想我除鞋比佢睇我隻腳，話我隻腳好大好正」、「我係天后比佢問過，我著拖鞋，佢讚我啲腳趾好靚，我冇畀反應佢，佢就跑走咗 」、「個男人主場係葵芳智芳街公園，由運動場去到籃球場，幾年前已經見過」、「幾年前葵芳站強記小食附近都問過我兩次，仲想除我隻鞋黎睇」、「之前係大窩口區都撞過 叫我比對襪佢」、「喺男廁換衫見過佢問人攞對鞋 」 。
部分網民則認為男子行為未算太冒犯，甚至有人表示願意被他按腳當免費按摩：「一個摸得好開心，一個免費有人按腳，你理得人咁多做咩唧」、「如果有來幫我按腳，我覺得不錯 」、「佢係按得幾好落位都準，應該有研究開啲位，
唔同區運動場都見到」，亦有人問「佢點解唔去按摩店做？又滿足到自己又騷擾唔到人」。