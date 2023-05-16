網上熱話｜葵涌爛地停車場疑未提「最低消費」　中伏車主：無字眼提過

搵位泊車一直是車主最大煩惱。日前，有車主在Facebook專頁「泊車優惠及收費情報區（香港）」發貼，指自己經過葵涌貨櫃碼頭路的某爛地停車場，起初看到場外圍欄掛著時租18元、夜泊60元、日泊100元的標額，因他正好要在附近處理事情，故看到泊車費相宜，便駛進去該爛地停車場泊車。

疑設陰濕隱藏式 「最低消費」

豈料，半小時後車主返回現場取車，在出閘拍卡時卻被顯示扣數36元。於是，他返回停車場向停車場管理員查詢，對方卻稱：「最低消費兩小時」。該名中伏車主無奈指，「作為一個露天場已經唔係平過商場，出面淨係寫價錢」，同時亦未有任何字眼提醒該停車場設有「最低消費」。惟最後，他稱「心知停車場一向魔鬼在細節，所以都費事同佢拗，露天場永不錄用，$18當買教訓」，只發文提醒其他車主小心中伏。