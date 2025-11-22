網上熱話｜薄扶林燒味小店面臨結業　靠港大內地生一招挽救

小店經營艱難，一間位於薄扶林的燒味小店原本已面臨結業，怎料突然獲一名港大內地生在「小紅書」上推薦，生意變得絡繹不絕。 一名港大內地生最近在「小紅書」發文，指發現港大附近「最好吃的燒鵝飯」，還有燒肉、叉燒、白切雞等，雙拼飯只是30元，相當便宜。網民更特意指老闆沒有給錢宣傳，只是自發推薦。



燒味店老闆發文感謝 燒味店老闆其後特意在「小紅書」發文感謝一眾同學，指自己的生意不大，只有一間小小的舖位，希望用手藝令大家吃上便宜又好吃的燒味。但是這一年多以來，或許是競爭激烈，生意愈來愈慘淡，甚至入不敷出，「人到中年的我似乎快要扛不起這家小小的舖子了。」