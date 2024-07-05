網上熱話｜薄扶林道路牌驚奇倒轉 網民︰螺絲甩咗大驚小怪

社交平台流傳南區薄扶林道一駕駛指示路牌離奇倒轉 「車cam L（香港群組）」

交通標誌指示不清對駕駛者影響甚大，稍有差池即足以令意外發生。社交平台流傳南區薄扶林道一駕駛指示路牌離奇倒轉，引起拍攝者質疑「呢壇嘢邊個部門負責」，惟網民查看Google Map紀錄後，相信是「上面粒螺絲甩咗」、「甩咗粒釘大驚小怪」。

照片可見該路牌位於瑪麗醫院下方的薄扶林道，指示沿瑪麗醫院落斜離開的駕駛者前方可抵達沙宣道、西區海底隧道及中區，左方則前往香港仔，根據Google Map紀錄顯示，該路牌沿用多年，最新本年2月亦未見有異，惟有網民今日(7月5日)於facebook群組「車cam L（香港群組）」發布照片，可見路牌驚奇倒轉，影響駕駛者判斷，樓主質問「呢壇嘢邊個部門負責」。