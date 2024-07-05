網上熱話｜薄扶林道路牌驚奇倒轉 網民︰螺絲甩咗大驚小怪

交通標誌指示不清對駕駛者影響甚大，稍有差池即足以令意外發生。社交平台流傳南區薄扶林道一駕駛指示路牌離奇倒轉，引起拍攝者質疑「呢壇嘢邊個部門負責」，惟網民查看Google Map紀錄後，相信是「上面粒螺絲甩咗」、「甩咗粒釘大驚小怪」。
照片可見該路牌位於瑪麗醫院下方的薄扶林道，指示沿瑪麗醫院落斜離開的駕駛者前方可抵達沙宣道、西區海底隧道及中區，左方則前往香港仔，根據Google Map紀錄顯示，該路牌沿用多年，最新本年2月亦未見有異，惟有網民今日(7月5日)於facebook群組「車cam L（香港群組）」發布照片，可見路牌驚奇倒轉，影響駕駛者判斷，樓主質問「呢壇嘢邊個部門負責」。
照片引發網民熱議，有人稱「7月1揸車經過都冇事」、「字體造工就係懲教署啲犯人，安裝就highway啲判頭，投訴意見就1823」、「咁都得」、有網民笑稱「熱到暈咗」、「頭已側」、「嘩醫好我多年唧頸椎病！感謝！」、「只要反番轉架車就無問題」、「來吧倒轉地球」、「佢又錯唔晒，沙宣道係要落斜」，惟查看Google Map紀錄後，大多數網民則認為是「上面粒螺絲甩咗，所以轉咗落嚟啫。」、「上面得一粒螺絲」、「下面粒不鏽鋼螺絲唔見咗。正常斷唔到」、「甩咗粒釘大驚小怪」。