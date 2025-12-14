網上熱話｜藝高人膽大？裝修工叉車當梯整招牌　網民：一失足成千五蚊

一場完美的裝修工程，除了要有亮眼的品質，還要讓工人安心、安全地「揮汗」。近日社交平台上有網友分享了，在行上偶遇的「特別的裝修技巧」，從他上傳的圖片可見，一名藍衣男裝修工於街頭，企上由叉車高舉至兩米高的木箱上，把叉車當作工程梯使用，在維修店舖的招牌；而他腳則看一位身穿黑衣、似乎是藍衣男裝修工同事的男子則單手壓在叉車上，以保持車和藍衣男裝修工的平衡。而他們身旁，亦不時有行人路過。

裝修工的行為令不少網民都表示，看得心驚膽顫，更有人大罵行為太危險，「冇安全帶，卡板唔穩跌落就會扑頭」、「看似很危險，其實一點都不安全」、「電唧車好硬淨㗎！但係企喺上面個人就唔知硬唔硬淨啦！」、「正常唻計鏟車就好穩陣要翻車就難啲，係驚佢自己突然失重心跌落唻就大濟啲。」