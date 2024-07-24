網上熱話｜「藤原拓海」將軍澳康城下坡　眼利網民爆出驚人發現 (有片)

網上熱話｜「藤原拓海」在將軍澳康城附近的山坡上下坡。(網片截圖)

備受喜愛的日本動漫《頭文字D》中，主角藤原拓海駕駛AE86在秋名山的下坡技術有多好，相信毋須多費唇舌。想不到，近日本地社交平台流出一段片段，竟然有私家車在將軍澳康城附近的山坡上下坡，其驚人而大膽的車技，堪比《頭文字D》中的藤原拓海，引起了網民激烈讚嘆。其中更有人有驚人發現，令一眾網民嘖嘖稱奇。

該片段長約1分鐘，在多個車Cam群組上載，影片拍攝時間及日期不詳。影片開始，已見到有一輛白色私家車在烈日中於將軍澳康城附近的陡峭山坡上下坡，只見車輛的操控十分穩定，司機處變不驚，沿著山坡上的斜路向下行車，不消一會兒工夫，已經將車輛安全駛到山坡較下的位置，技術之驚人不由得令人佩服，實在堪比藤原拓海的精湛車技。

網民：唔係第一次

不少網民都比影片中「拓海哥」般車技折服，大讚「大地任我行」、「勁喎，我都想渣(揸)rally」、「四驅越野車？」、「香港人就是識變通」、「嗱，呢啲先叫識揸車」、「識揸一定咁樣揸！佢趕住送個助手落山」、「路是人行出來的」、「生命滿希望，前路由我創」；當中有網民發現，山坡上的草叢已經被壓平，認為影片中的私家車並非首次在該路段如此下山坡。

根據香港法例，任何人在控制車輛時胡亂駕駛、狂亂駕駛或賽車，因而造成或導致任何人身體受傷害，可被判處監禁2年。