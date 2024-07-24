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2024-07-24 13:47:37

網上熱話｜「藤原拓海」將軍澳康城下坡　眼利網民爆出驚人發現 (有片)

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網上熱話｜「藤原拓海」在將軍澳康城附近的山坡上下坡。(網片截圖)

網上熱話｜「藤原拓海」在將軍澳康城附近的山坡上下坡。(網片截圖)

備受喜愛的日本動漫《頭文字D》中，主角藤原拓海駕駛AE86在秋名山的下坡技術有多好，相信毋須多費唇舌。想不到，近日本地社交平台流出一段片段，竟然有私家車在將軍澳康城附近的山坡上下坡，其驚人而大膽的車技，堪比《頭文字D》中的藤原拓海，引起了網民激烈讚嘆。其中更有人有驚人發現，令一眾網民嘖嘖稱奇。

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車輛操控穩定  司機處變不驚

該片段長約1分鐘，在多個車Cam群組上載，影片拍攝時間及日期不詳。影片開始，已見到有一輛白色私家車在烈日中於將軍澳康城附近的山坡上下坡，只見車輛的操控十分穩定，司機處變不驚，沿著山坡上的斜路向下行車，不消一會兒工夫，已經將車輛安全駛到山坡較下的位置，技術之驚人不由得令人佩服，實在堪比藤原拓海的精湛車技。

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網民：唔係第一次

不少網民都比影片中「拓海哥」般車技折服，大讚「大地任我行」、「勁喎，我都想渣(揸)rally」、「四驅越野車？」、「香港人就是識變通」、「嗱，呢啲先叫識揸車」、「識揸一定咁樣揸！佢趕住送個助手落山」、「路是人行出來的」、「生命滿希望，前路由我；當中有網民發現，山坡上的草叢已經被壓平，認為影片中的私家車並非首次在該路段如此下山坡。

根據香港法例，任何人在控制車輛時胡亂駕駛、狂亂駕駛或賽車，因而造成或導致任何人身體受傷害，可被判處監禁2年。

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