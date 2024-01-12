網上熱話｜蘭桂坊遺失AirPods經澳門再飛墨爾本尋回　港男：總距離7411公里，大癲！

要找回失物有時真是難過登天，惟正如廣告話：「世事無絕對，只有真情趣。」近日有港男在尋找失物的社交平台發文，稱他去年12月在中環蘭桂坊遺失蘋果無線耳機AirPods Pro 2，表示願付700元薄酬，加上不會追究，希望拾獲者交回，惟拾獲者一直沒有聯絡，之後失主以手機內的尋找功能，追查耳機去向，竟發現耳機「過大海」被帶到澳門，之後坐飛機到澳洲墨爾本。一度認輸的失主原本對於尋回失物無望，惟事件在網民的幫助下竟然「180度轉變」。

該失主網名叫Leo Li，事緣他在Facebook失物群組發帖，交代去年12月30日凌晨約3至4時在中環蘭桂坊遺失AirPods Pro 2及保護套一事。據他上載的圖片可見，該保護套應為RIPNDIP與CASETIFY的聯名設計的「中指貓」。到今年1月3日凌晨12時許，失主再發文向網民求助，指據他手機內的尋找功能顯示，遺失的AirPods Pro 2已從蘭桂坊「過大海」到澳門的嵩正街10D號龍運大廈，他強調既往不咎，僅冀拾獲者歸還。

然而事與願違，失主再在昨早(11日)9時許發文，感嘆遺失的AirPods Pro 2已由澳門「越洋過海」到澳洲墨爾本，甚至「認輸」，坦言「你贏……我放棄」，決定放棄追尋遺失的AirPods。

當地網民助尋 港男： 估唔到真係搵得返

惟「皇天不負有心人」，事件在半小時後竟峰迴路轉，當日上午10時許，有好心網民留言表示「我幫你搵，我住嗰頭」，惹來一眾網民紛紛打氣。就在當晚約8時，失主更新貼文，並且轉來好消息，同時上傳數千公里以外的AirPods Pro 2相片，顯示他的AirPods Pro 2處於一間獨立屋。