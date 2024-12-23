網上熱話｜蘭桂坊MMA　性感女大戰衞衣男險走光　警拘31歲男涉公眾地方打鬥(更新)

網上熱話｜蘭桂坊MMA 衞衣男大戰性感女 拳打腳踢揸胸險走光。(網片截圖)

【12月23日更新】新增警方拘捕31歲男子 香港再有街頭MMA上演。網上瘋傳一段在蘭桂坊拍攝的影片，畫面中一名穿著性感的女子與一名穿著連帽衞衣男子展開激烈打鬥，雙方拳腳相向，互有攻守。男子在跌倒時，更施展龍爪手襲擊女子的胸部，女子差點走光，引發網上熱議。 警方今(23日)表示，留意到網上流傳影片，顯示上周四(19日)凌晨有一名男子及一名女子於中環德己立街55號對開爭執並打鬥。中區警區刑事部人員經調查後，上周五(20日)拘捕一名31歲本地男子，涉嫌「在公眾地方打鬥」。該男子已獲准保釋候查，須於明年1月中旬向警方報到。案件仍在調查中。警方呼籲如任何人有與案件有關的資料提供。