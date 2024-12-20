網上熱話｜蘭桂坊MMA　性感女大戰衞衣男　拳打腳踢險走光(有片)

香港再有街頭MMA上演。網上瘋傳一段在蘭桂坊拍攝的影片，畫面中一名穿著性感的女子與一名穿著連帽衞衣男子展開激烈打鬥，雙方拳腳相向，互有攻守。男子在跌倒時，更施展龍爪手襲擊女子的胸部，女子差點走光，引發網上熱議。

影片一開始，就可見一名酥胸半露的女子揮起拳頭，準備迎戰衞衣男。隨即，兩人展開激烈的肉搏戰。期間性感女子在後退時不慎跌下樓梯，男子立刻衝前飛腳踢向她的頭部。另一名女子試圖勸阻，但未能成功。性感女子則趁男子跌倒之際，出拳攻擊他的頭部，男子則施展龍爪手襲擊女子的胸部，幸好她的衣服沒有移位，避免走光。

此時，兩人打鬥進入白熱化，雙方不斷推撞和纏打。最終男子將女子推向牆角並摔倒在地，隨後兩人如同MMA(綜合格鬥)般在地上纏鬥，影片至此結束。據悉事件發生在雲咸街33號大廈對開，具體起因及事發時間尚待進一步了解。

網民笑言：咁都扯唔甩

影片惹來大批網民轉發及留言，不少都表示兩人打得非常精彩，甚至笑稱：「中間條女阻X住曬」、「有冇下半場？」、「咁都扯唔甩」。然而，亦有網民批評片中男子打女人的行為，指責他是「打女人嘅立(垃)圾」。