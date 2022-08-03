網上熱話︱《蠟筆小新》野原廣志32年按揭本月還清？鐵粉揭有後續

日本長青人氣漫畫《蠟筆小新》早在1990年開始連載，至今已經32年，更瘋魔不少大人細路。其中爸爸野原廣志既是一家之主，亦是家中唯一經濟支柱，更要付32年的樓宇按揭貸款，可謂十分辛苦。

終還清按揭32年貸款

然而，一班《蠟筆小新》鐵粉，憑著32年來的故事時間軸推算，野原廣志在今年8月，終於苦盡甘來，還清32年的樓宇按揭貸款，相關的粉絲專頁更發圖慶祝，令一眾粉絲、網民都相繼留言祝賀，相當搞笑！

Facebook專頁「威秀影城粉絲團」除了為《蠟筆小新》最新電影版《蠟筆小新：幽靈忍者珍風傳》宣傳，同時亦為野原家還清按揭而特意發文稱，「廣志熬了32年辛苦啦，1990年8月開始連載的時候，野原廣志告訴小新，家裡還有32年的房貸，算算今年8月野原家就還清房貸囉」。

網友：有一集小新炸咗間屋

貼文一出，網友都紛紛留言「恭喜日本最好爸爸」、「野原家終於還清房貸了」、「人家房貸都繳完了，我們都還沒買房」、「房貸還清了，但小新還是5歲」、「32年過去了，小新還在讀幼稚園」。

不過，另有資深漫畫迷點出，《蠟筆小新》於2006年的第638話中，野原家曾因小新玩火導致火災，令房子需要重建，所以嚴格來說房貸仍未還清，並推斷應該要到2038年才會付清按揭。「他房子毀了不少次，可能又增加不少年了」、「記得有一集小新把房子炸掉了，所以房貸又重新計算了，根本還沒還完」、「放心，明年還是得繼續還，因為中間還有發生火災把房子燒掉了」。

根據《日本集合》以現實演算，野原廣志所買的獨立屋位於琦玉縣關東春日部市，以面積計算樓價大概是2,500至4,000萬日圓(約120萬至240萬港元)，視乎地段而定。