網上熱話｜街市魚檔驚現烏龜當水魚賣？網民笑稱：講緊買嗰個 (有圖)

是烏龜還是水魚？

是烏龜還是水魚？

是烏龜還是水魚？

是烏龜還是水魚？

是烏龜還是水魚？

是烏龜還是水魚？

香港人愛吃新鮮魚，故會選擇到街市魚檔購買。近日有市民到魚檔選購魚鮮時，卻發現有魚檔售賣的水魚疑似是鳥龜，及後將圖片於網上社交平台發布，惹起一眾網民討論。

網民：係話你係水魚呀

圖片引來不少網民作熱烈討論，多位網民笑稱「買嗰個係水魚」；亦有人認為應該是巴西龜而並非水魚，「買果個咪水魚」、「假水魚揾真水魚」、「烏龜似賣比人放生，可能水魚易寫啲，烏龜唔識寫」、「似巴西龜，荃灣公園撓（撈）上來？」、「指龜為魚」、「好明顯係巴西紅耳龜」、「巴西水魚」、「異變巴西龜」。

有其他人則評論日本松葉蟹，質疑是否能食用，「食唔食得架？」、「買就水魚啦，紅楚蟹？」、「蟹都要熟成」、「買果個就真係水魚，仲要成二百蚊斤，死未！」、「建議報海關」、「松葉蟹最平個隻黎既」、「千祈唔好賣，死左啲蟹肉會臭」。