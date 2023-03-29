網上熱話｜街頭MMA打到甩鞋　外賣仔不甘被斥「食物鏈最底層」大打口罩男（有片）

再有「街頭MMA」片出現！今（29日）網上流傳一段打架片段，兩名男子疑因碰撞問題起爭執，期間有人出言侮辱對方職業，指「外賣仔」是「食物鏈最底層」，有人更除口罩吐口水，隨即遭人掌摑還擊，最終要街坊勸交收場。

外賣仔不甘被斥「食物鏈最底層」 有網民將影片分享到Facebook群組，該片後全長約3分鐘。據了解，事發於天水圍一商場外，片中有一名身穿黑衣短褲的口罩男，及一名身穿黑衣長褲戴眼鏡兼手持外賣紙袋的男子。 短片開始即見二人互罵，外賣員指控口罩男碰撞後拒絕道歉，惟口罩男非但未有道歉，更指：「報警囉！」，更稱呼對方為「外賣仔」及形容他為「食物鏈最底層」。而外賣員則不甘受辱即駁斥對方，「你做老細呀？你唔X係呀嘛，你又咪係打工，扮乜X嘢！」