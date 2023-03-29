網上熱話｜街頭MMA打到甩鞋　外賣仔不甘被斥「食物鏈最底層」大打口罩男（有片）

再有「街頭MMA」片出現！今（29日）網上流傳一段打架片段，兩名男子疑因碰撞問題起爭執，期間有人出言侮辱對方職業，指「外賣仔」是「食物鏈最底層」，有人更除口罩吐口水，隨即遭人掌摑還擊，最終要街坊勸交收場。
外賣仔不甘被斥「食物鏈最底層」
有網民將影片分享到Facebook群組，該片後全長約3分鐘。據了解，事發於天水圍一商場外，片中有一名身穿黑衣短褲的口罩男，及一名身穿黑衣長褲戴眼鏡兼手持外賣紙袋的男子。
短片開始即見二人互罵，外賣員指控口罩男碰撞後拒絕道歉，惟口罩男非但未有道歉，更指：「報警囉！」，更稱呼對方為「外賣仔」及形容他為「食物鏈最底層」。而外賣員則不甘受辱即駁斥對方，「你做老細呀？你唔X係呀嘛，你又咪係打工，扮乜X嘢！」
吐口水遭掌摑
兩者互罵間，口罩男突然拉下口罩向對方吐口水，外賣員立即掌摑還擊，又放低手中紙袋，隨後外賣員逼近口罩男出拳，更將對方壓在地上，混亂中二人毆作一團，口罩男多番掙扎無力反擊，甚至連腳上的拖鞋亦被打至飛脫。
雙方糾纏近一分鐘，引來大批街坊圍觀，有街坊上前勸交試圖分開二人，「唔好打啦哥哥仔！」，惟拍攝者開口解釋：「鬧人哋係外賣仔，喺度扮晒嘢，抵打呀！」後來外賣員鬆手，執拾好個人物品然後各自離去，爭執告一段落。
網民：應該尊重每個職業
不少網民看過片段後，指責口罩男缺乏尊重，表示應該尊重每個職業，亦有人認同口罩男抵打，「睇少人地職業者，最X值得被比武」、「外賣員好有品，等佢放低哂野先埋去」、「應該尊重每個職業啦，抵打呀」、「撞到人冇道歉，話人外賣仔」、「MMA，有功架」、「空手道又識抱膝，落地又識走位，係打得好嘅」、「吐口水，抵打」。